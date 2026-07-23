Enrique Lorca, reelegido presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas

Enrique Lorca ha sido reelegido presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), entidad que preside desde al año 2020, así como la Asociación Europea de Autoescuelas (EFA) desde el 2019.

Es presidente, también, de la Asociación Iberoamericana de Centros de Educación y Formación Vial (AICEFOV) y de la Alianza por la Seguridad Vial (ASV).

Vinculado al sector de la formación vial desde los años 90, Enrique Lorca es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Murcia, licenciado en Comercio en Europa por Manchester Metropolitan University, máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA Executive) por UCAM Universidad y tiene estudios en Comercio Internacional en University of Central Lancashire.

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Además, Lorca es profesor de Formación Vial, director de Escuelas Particulares de Conductores y profesor de todas las materias CAP y ADR.

La candidatura proclamada ha manifestado su compromiso de seguir trabajando por el sector, priorizando áreas clave como la mejora de la capacidad de examen.

Así, uno de los principales objetivos de CNAE es alcanzar una solución definitiva a la falta de examen por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), "un problema estructural que condiciona la actividad de miles de autoescuelas".

"Asimismo, perjudica a la ciudadanía, que ve limitada su movilidad y el acceso al mercado laboral o a oposiciones. A esto se suma el impacto en el sector del transporte, gravemente afectado por la falta de conductores profesionales", avisa.

Por otro lado, para hacer frente al desafío de los siniestros de tráfico, CNAE, al igual que otras importantes entidades relacionadas con la seguridad vial y asociaciones de víctimas, defiende la implantación obligatoria y presencial de módulos de sensibilización en las autoescuelas, adaptando la fórmula que ya se aplica con éxito en los cursos del permiso por puntos.

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Con el objetivo de elevar la seguridad de los futuros conductores, la Confederación promueve la fijación de un número mínimo obligatorio de kilómetros en carreteras convencionales durante la formación práctica para la obtención del permiso de conducir. Tres de cada cuatro fallecidos en siniestros viales se registran en este tipo de vías.