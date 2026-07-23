Desplazados mientras Israel expande su zona de control en Gaza: "Estamos acorralados"

Deir al Balah (Franja de Gaza), 23 jul (EFE).- Las tropas israelíes desplazaron esta semana a decenas de familias palestinas de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza) al ampliar su zona de control entre 100 y 200 metros hacia el oeste y "acorralar" a los residentes del área.

Según los testimonios recogidos por EFE, vehículos militares israelíes entraron la madrugada del lunes y colocaron nuevos marcadores de la 'línea amarilla' (la frontera hasta la que se replegaron las tropas israelíes dentro de Gaza al empezar la tregua) dentro de zonas habitadas e instaron a decenas de familias a evacuar sus casas y recoger a toda prisa sus pertenencias.

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"Desde 1997 hemos construido nuestras casas aquí. Ahora es como si fuera el Día del Juicio Final. Todas las plantas están destruidas, todas las granjas arrasadas, todos los vecinos se han dispersado", dijo a EFE Nabil Jalil Abu Miri, un vecino de la zona que hasta ahora vivía cerca del despliegue de tropas israelíes.

Abu Miri precisó que las fuerzas israelíes avisaron a los residentes antes de entrar en la zona. "La gente salió y ellos entraron y lo destrozaron todo; no dejaron nada. Acercaron la línea amarilla, que antes estaba a unos 120 metros de nosotros", indicó.

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Con 'línea amarilla', tanto los vecinos de Gaza como el Estado de Israel se refieren a la línea de repliegue israelí que, de ocupar un 53 % del enclave palestino tras la firma del alto el fuego en octubre, ha ganado terreno en los últimos meses hasta expandir su control hasta el 70 % de todo el territorio de Gaza.

Basil Said, también vecino y agricultor de la zona de Abu al Ayín (este de Deir al Balah), relata cómo ya tuvo que desplazarse cuando el Ejército israelí instaló la primera línea amarilla. "En aquel momento nos fuimos y vinimos a vivir aquí, a 200 metros de aquella línea. Esta semana la acercaron y ahora está justo al lado nuestro. Nos han acorralado", relató a EFE.

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Said explicó que la restricción de acceso al agua y a las tierras agrícolas ha dejado a los vecinos sin medios de subsistencia. "Las instituciones y los comités de trabajo agrícola te dicen: 'Tú estás al este de (la carretera de) Salah al Din, no te van a dar agua'. Te dicen que vayas al oeste, pero allí no queda tierra disponible, está lleno de desplazados", añadió.

La carretera de Salah al Din atraviesa de norte a sur el flanco oriental de Gaza y ha quedado muy cerca o en muchas ocasiones dentro del área militarizada israelí.

"Esta zona se ha quedado muerta", lamentó.

Mientras el Ejército sigue expandiendo su dominio militar en Gaza, en Israel la clase política rescata la idea de devolver al enclave palestino algunos de los asentamientos judíos desmantelados en 2005, durante el gobierno de Ariel Sharón.

A finales de junio, el ministro de Defensa, Israel Katz, reveló su intención de establecer tres asentamientos militares en la Franja para matizar sus declaraciones horas después.

También el mes pasado, el ministro israelí de Finanzas, el colono de extrema derecha Bezalel Smotrich, afirmó que Israel está listo para comenzar "de forma inmediata" la construcción de tres asentamientos en el norte de Gaza en cuanto el Gobierno dé luz verde.

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El ministro sostuvo que Israel debe completar "la conquista del territorio restante" en Gaza, derrotar a Hamás y "establecer un cinturón de asentamientos judíos". "Donde no hay asentamientos, no hay seguridad. No vamos a volver a la realidad que existía antes del 7 de octubre", declaró.

Esta semana, el mismo Smotrich y otros 27 diputados y ministros de la coalición de Gobierno israelí encabezaron una marcha de colonos hacia la Franja de Gaza para reclamar la repoblación judía del enclave.

La marcha, convocada por el movimiento por la colonización Nachala, reunió a "más de diez mil personas" que intentaron franquear la frontera de Gaza al grito de "ha llegado el momento del retorno de los asentamientos judíos", según el Canal 12 israelí.

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Las tropas israelíes controlan actualmente cerca del 70 % del territorio de Gaza, lo que hacina a más de dos millones de palestinos en poco más de 100 kilómetros cuadrados, ya que los 265 kilómetros cuadrados restantes del enclave resultan inaccesibles para la población civil. EFE

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