Al menos 21 civiles muertos en ataque de paramilitares contra una fuente de agua en Sudán

Jartum, 22 jul (EFE).- Al menos 21 civiles murieron y decenas resultaron heridos en un ataque con un dron atribuido al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra una fuente de agua en una localidad del estado de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán, informaron fuentes oficiales.

La Resistencia Popular en Darfur del Norte, formada por fuerzas aliadas del Ejército en la zona, indicó en un comunicado anoche que un dron "perteneciente a las FAR atacó la zona de Bir Andur, en la localidad de Al Tina, causando la muerte de 21 civiles y heridas a otros 30".

PUBLICIDAD

Detalló que el lugar atacado es "una fuente de agua vital donde pastores y residentes se reúnen para obtenerla", y señaló que el ataque forma parte de "una serie de asaltos reiterados contra zonas civiles pobladas e instalaciones de servicios, en flagrante violación del derecho internacional humanitario".

El grupo paramilitar, hasta el momento, no ha realizado declaraciones al respecto.

Las localidades de Al Tina, Karnoi y Um Buru se encuentran entre los últimos bastiones de las Fuerzas Conjuntas, una alianza del Ejército y grupos armados en la región de Darfur, pero en los últimos meses las FAR han lanzado repetidos ataques terrestres para tomar el control de estas zonas.

PUBLICIDAD

El comunicado añadió que atacar las fuentes de agua potable de las que dependen residentes y pastores no es un acto militar, "sino un crimen que agrava el sufrimiento de la población civil", y exigió "una acción urgente" por parte de la comunidad internacional.

Los enfrentamientos militares en las regiones noroccidentales del estado de Darfur del Norte han provocado el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia Chad, en medio de acusaciones contra los paramilitares de cometer violaciones generalizadas contra miembros de la tribu Zaghawa por motivos étnicos.

PUBLICIDAD

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 y ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, y obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU. EFE