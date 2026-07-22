Al menos 189 niños han muerto por el ébola en la RD del Congo, alerta Save the Children

Nairobi, 22 jul (EFE).- Al menos 189 niños han muerto por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), mientras miles necesitan apoyo psicológico "tras presenciar la enfermedad y la muerte en sus comunidades", alertó este miércoles Save the Children.

Desde que la epidemia fue declarada en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro del brote, unos 476 menores han contraído la enfermedad, detalló la organización en un comunicado.

Según Save the Children, los niños fallecidos representan alrededor de una quinta parte de las muertes confirmadas en esta epidemia hasta ahora.

La ONG proporciona actualmente apoyo psicosocial a más de 4.000 menores en Ituri, donde Save the Children ha habilitado espacios seguros para que puedan jugar, descansar y empezar a recuperarse del miedo, el duelo y la ansiedad.

La enfermedad ha cambiado la forma en la que algunos niños se relacionan entre ellos y con los adultos, pues muchos evitan ahora el contacto cercano y mantienen la distancia con otras personas, observaron los trabajadores de la organización desplegados en la zona.

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Save the Children advirtió, además, que algunos menores necesitarán cuidados temporales fuera de sus familias tras quedar separados de sus padres o tutores legales por enfermedad, aislamiento, abandono o muerte.

"Los niños en Ituri arrastran una enorme carga emocional. Muchos han presenciado violencia, han perdido a seres queridos por el brote de ébola o han vivido desplazamientos repetidos", dijo el responsable de la respuesta al ébola de la ONG en la RDC, Babou Rukengeza.

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"Los espacios seguros les dan un entorno en el que pueden expresarse, recuperar la confianza y, simplemente, volver a ser niños", añadió.

La organización subrayó que el brote supone una "segunda crisis" para muchos menores ya desplazados por la violencia en el este congoleño, una región afectada desde hace décadas por el conflicto entre grupos armados y el Ejército.

En este sentido, alertó que el "estrés prolongado" durante la infancia puede tener "consecuencias duraderas" en el desarrollo cognitivo, el bienestar emocional y la salud física y mental de los niños a largo plazo si no reciben apoyo adecuado.

Según el último boletín del Gobierno congoleño, la RDC registra 2.423 casos confirmados de ébola, incluidos 967 muertos, lo que sitúa la tasa de letalidad en el 39,9 %.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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