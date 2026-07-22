Seopan reclama medidas urgentes por el impacto de la guerra en Irán en los precios de las obras

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha solicitado y remitido al Gobierno una propuesta para la aplicación de medidas urgentes que contrarresten los efectos inflacionistas de la guerra en Irán.

La patronal advierte en un comunicado de que el conflicto en el estrecho de Ormuz, iniciado el pasado 28 de febrero, está afectando gravemente a la ejecución de la obra civil por el incremento "desorbitado" de los precios de la energía, materias primas y materiales básicos de construcción.

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En concreto, los índices de precios entre marzo y mayo de 2026, según datos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), muestran alzas del 42% y 41% en materiales bituminosos y energía; del 14%, 10% y 9,3% en aluminio, productos químicos y cerámicos, respectivamente; y del 6,5% y 6,1% en materiales siderúrgicos y cobre.

De esta forma, las 6.425 obras licitadas en España entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 por un importe de 6.898 millones de euros afrontan un incremento de costes ya irrecuperable de 327 millones de euros, antes incluso del inicio de las obras. Esto equivale al 4,7% del presupuesto base de licitación, destacando obras portuarias, viarias, ferroviarias e hidráulicas con pérdidas económicas del 8,3%, 8,1%, 6,3% y 4% del presupuesto licitado, respectivamente, y siendo del 21,3% en 180 contratos de refuerzos de firmes y asfaltado.

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Asimismo, el coste de ejecución de 33.103 contratos de obras licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, de 24.519 millones de euros de presupuesto base de licitación, se incrementará de media un 3,5%, con un sobrecoste agregado de 868 millones de euros.

"Esta situación compromete gravemente la actividad de la obra pública. Por un lado, los contratos en licitación y ejecución de las comunidades autónomas y ayuntamientos carecen de mecanismos de revisión de precios; por otro, los contratos del Estado que sí los incluyen sufren un periodo de carencia que impide aplicarlos a tiempo", alerta Seopan.

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Ante todo ello, pide la aplicación de las medidas autorizadas en 2022 en el Real Decreto 3/2022 y siguientes, que se aprobaron para paliar los efectos inflacionistas originados por el Covid-19 y la Guerra de Ucrania, considerando en esta ocasión la revisión excepcional de los índices de precios de la energía y de la mano de obra, entre otras modificaciones.