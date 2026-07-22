EEUU identifica a un tercer soldado muerto en un ataque de Irán contra una base aérea en Jordania

El Gobierno estadounidense ha identificado en las últimas horas a un tercer soldado muerto en un ataque lanzado la semana pasada por Irán contra una base aérea en Jordania, con lo que ascienden a tres los fallecidos en el bombardeo y a 18 el total desde el estallido del conflicto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Pentágono ha señalado en un comunicado que el tercer fallecido es el sargento Angel Rampersad, de 28 años, quien "habría muerto en acción el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo contra la base aérea Muafaq Salti, en Jordania".

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"El incidente está bajo investigación", ha dicho, antes de especificar que se trata del soldado que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había declarado previamente como "desaparecido" tras el ataque. Posteriormente, Washington indicó que había hallado restos humanos en el lugar que podrían corresponder al militar.

El Departamento de Defensa estadounidense indicó el lunes que los otros dos muertos en el ataque son el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19.

Por otra parte, el Pentágono ha confirmado la identidad de un soldado muerto en Irak durante una "detonación controlada" de un dron derribado el 19 de julio en la base aérea de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. Así, ha manifestado que se trata de Michael Swinton, de 30 años, y ha subrayado que el incidente está igualmente "bajo investigación".

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Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.