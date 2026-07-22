Madrid reúne a su ecosistema innovador para fortalecer el emprendimiento de impacto y la transformación territorial

Impact Hub Madrid ha reunido a representantes de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, empresa, fondos de inversión y del ecosistema de impacto para analizar cómo fortalecer la capacidad de transformación del territorio a partir de los resultados del Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto, una herramienta desarrollada junto a Impact Hub Donostia, que evalúa las 50 provincias españolas mediante más de 120 indicadores agrupados en tres dimensiones: salud ecológica, salud social y salud económica-emprendedora.

El estudio sitúa a Madrid como la provincia con mejores condiciones para impulsar este tipo de ecosistemas, aunque este índice no pretende establecer una competición entre territorios ni determinar quién lo hace mejor o peor ya que su objetivo es ofrecer una herramienta que ayude a comprender las fortalezas y los desafíos de cada provincia para reforzar su capacidad de adaptación, colaboración y transformación.

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La Comunidad de Madrid ocupa el primer lugar en salud social, el segundo en salud económica y el octavo en salud ecológica. Sus fortalezas se centran en el bienestar económico, conectividad, cultura, economía del conocimiento y salud.

Entre los indicadores más destacados figuran la tasa de actividad emprendedora, la red de coworkings, las iniciativas de apoyo al emprendimiento, la presencia de asociaciones empresariales, el nivel formativo de la población y la concentración de organizaciones con capacidad para generar colaboración e innovación.

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El análisis también identifica margen de mejora en indicadores relacionados con la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en el mercado laboral, el desarrollo de la transición energética y el fortalecimiento de la economía circular, aspectos que contribuyen a reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación del territorio.

Al encuentro han asistido representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, junto a empresas, fondos de inversión, universidades y organizaciones del ecosistema emprendedor para debatir sobre el papel de las políticas públicas y la colaboración público-privada en el fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento de impacto.

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"Madrid, como toda gran región, afronta importantes desafíos relacionados con la transición energética, la circularidad, el acceso a la vivienda o la gestión de los recursos. Al mismo tiempo, dispone de un ecosistema con una enorme capacidad para conectar talento, conocimiento, empresas e instituciones. El índice pone de manifiesto que seguir fortaleciendo esas conexiones será clave para acelerar las transformaciones que el territorio necesita en los próximos años", ha valorado el director de Impact Hub Madrid, Alberto Alonso.

Por su parte, el Regenerative Lead en Impact Hub, Rafa Cobo, ha señalado que "el índice refleja que la fortaleza de Madrid y su región va más allá de su peso económico". "Su principal activo es la capacidad para generar colaboración, atraer talento y conectar actores muy diversos, pero también subraya la importancia de seguir reforzando la resiliencia del territorio y su complementariedad con otros ecosistemas. La región y la ciudad están bien posicionadas para afrontar los desafíos futuros y convertirse en un 'Living Lab' o 'Territorio Lab' que fomenten los cambios sistémicos", ha afirmado.

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El estudio se ha desarrollado a lo largo de 2025-2026 con el apoyo técnico de Mercatec Investigación Estratégica y con financiación del Programa ALIANZAS ES del Ministerio de Trabajo y Economía Social.