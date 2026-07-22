La Unesco declara Patrimonio en Peligro la ciudad libanesa de Tiro, bombardeada por Israel

Tokio, 22 jul (EFE).- La Unesco aprobó este miércoles incluir en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro las ruinas de la ciudad libanesa de Tiro, ubicada en el sur del país, donde se han registrado bombardeos israelíes durante las hostilidades entre Israel y Hizbulá por la guerra en Oriente Medio.

"Tras el estallido de las hostilidades en Oriente Medio el 28 de febrero de 2026, se ha informado y confirmado un impacto directo de este conflicto en la propiedad y sus inmediaciones", explicó el organismo de la ONU en un informe sobre el estado de conservación del lugar, dado a conocer en el marco de la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco que se celebra en Busan (Corea del Sur).

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El Ejército israelí ha bombardeado Tiro en varias ocasiones y ha emitido órdenes de desplazamiento forzoso contra su población durante las hostilidades con Hizbulá.

El 10 de marzo, la Unesco ya confirmó que la guerra ha causado daños en la ciudad, y dijo que está proporcionando apoyo técnico a las autoridades libanesas para proteger los bienes culturales con intervenciones de emergencia.

Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada en 2.750 a.C., y ostentó el puesto de joya mercantil de los fenicios antes de acoger a otras civilizaciones posteriores, cuya huella es visible en ruinas romanas o vestigios medievales de los cruzados.

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La urbe incluye dos importantes sitios arqueológicos con restos romanos, uno de los cuales, la necrópolis de Al Bass, sufrió un ataque en sus inmediaciones a principios de marzo.

El Ministerio de Cultura del Líbano confirmó entonces daños dentro del perímetro del recinto, que destaca por su necrópolis, con un arco romano del triunfo del siglo II, y que también acoge un hipódromo de la misma época, considerado uno de los más grandes del imperio.

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La lista de Patrimonio Mundial en Peligro incluye bienes culturales que se consideran amenazados por peligros graves, como la amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, catástrofes naturales, conflictos armados, abandono o proyectos de grandes obras urbanísticas, entre otros.

La inscripción en esta categoría permite al Comité del Patrimonio Mundial asignar inmediatamente asistencia de emergencia al bien amenazado, con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial de la Unesco.

En términos legales, implica el establecimiento de una zona de protección ampliada en virtud de la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972.

Los Estados partes deben, en este sentido, colaborar en la protección de los lugares incluidos en la lista y están obligados a no adoptar ninguna medida deliberada que pueda dañar directa o indirectamente este patrimonio. EFE

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