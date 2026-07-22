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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,98 %

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Buenos Aires, 22 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 2,98 %, hasta las 3.379.771,44 unidades, en una positiva reacción de los inversores a la mejora de la nota de la deuda soberana argentina.

En tanto, el índice general S&P BYMA subió un 2,77 %, a 142.206.008,64 puntos.

Entre las líderes, las que más subieron fueron las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (+5,7 %) y Loma Negra (+5,7 %), mientras que sólo bajaron los papeles de Ternium (-1,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 410 puntos básicos.

Este martes la calificadora de riesgo Moody's subió las notas de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera del Gobierno de Argentina a B3 (grado especulativo, equivalente a B- para las calificadoras Fitch y S&P), desde Caa1 (riesgo de crédito alto), y cambió la perspectiva a 'positiva', desde 'estable'.

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En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.505 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial subió a 1.482 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.555 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.564,84 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, a 1.513,61 pesos por unidad. EFE

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