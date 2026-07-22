Justicia de Estados Unidos investiga empresa relacionada a Asociación del Fútbol Argentino

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- La Justicia de Estados Unidos requirió información sobre una empresa de ese país relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que incluyó al presidente de la institución, Claudio 'Chiqui' Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, según informaron medios local este miércoles.

El Tribunal de Distrito Sur del estado de Florida (Estados Unidos) solicitó información para una investigación preliminar sobre la empresa TourProdEnter LLC, presuntamente empleada por la AFA como su agente comercial fuera de Argentina, donde los tribunales del país suramericano también llevan adelante un caso contra Tapia, Toviggino y otros directivos por supuesto desvío de fondos.

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Medios argentinos como Infobae o Clarín divulgaron este miércoles hacia el mediodía argentino que el FBI estadounidense había incautado los celulares y aparatos electrónicos de varios directivos de la AFA antes de que la delegación de la selección nacional despegara de regreso desde Nueva York tras la derrota en la final del Mundial 2026 del último domingo y que los tribunales de ese país les requirieron comparecer el 30 de julio.

Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, envió a EFE un comunicado oficial de AFA en el que niegan el hecho y subrayan que el pedido de información de la Justicia estadounidense no está dirigido a Tapia ni a ninguno de los directivos.

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"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", afirmó el texto divulgado por la AFA.

"La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable", agregó el comunicado, en referencia a la primera versión de la noticia publicada por Clarín e Infobae.

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Pocos antes del inicio de la Copa del Mundo, el periódico Miami Herald afirmó que, tras una revisión de registros bancarios y comerciales en Estados Unidos, unos 40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA habrían pasado por TourProdEnterhacia empresas sin una justificación comercial aparente.

El diario precisa que con parte de esos recursos, un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter adquirió entre 2021 y 2025 cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor.

Los investigadores, de acuerdo a ese artículo del Miami Herald, analizaron si estas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También indagaron otros posibles destinos de los fondos, como alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.

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En la investigación de los tribunales argentinos, la empresa TourProdEnter LLC -vinculada al productor teatral Javier Faroni- habría actuado como agente comercial internacional de la AFA, con representación exclusiva fuera de Argentina para la gestión de acuerdos de patrocinio y eventos, además de intervenir en el cobro de contratos en el exterior.

Por estos servicios, percibía una comisión del 30 % de los ingresos generados y otro 10 % por tareas logísticas.

La Justicia en Argentina busca determinar si los fondos provenientes de esos contratos podrían estar vinculados con la compra de una propiedad en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros y sobre la que existen sospechas de haber sido adquirida mediante intermediarios por parte de Toviggino. EFE

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