Hermana de venezolano que murió bajo custodia de ICE pide una investigación

Nueva York, 22 jul (EFE).- La venezolana Sonimar Arenas pidió este miércoles "justicia" y que se investigue la muerte de su hermano, Jesús Manuel, fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 13 de julio mientras era trasladado de un centro de detención a otro en el sur del estado de Georgia.

En una conferencia de prensa en Washington junto a varios congresistas demócratas y activistas, aseguró que si los agentes de ICE que lo detuvieron en su vivienda de Georgia cuatro días antes de su muerte le hubieran permitido llevar consigo los medicamentos que necesitaba, como ella les pidió, "esto no hubiera ocurrido".

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"Le supliqué a ICE que no se lo llevaran debido a su condición médica, pero esto no fue escuchado. También ignoraron mi petición de permitirle llevarse todos sus medicamentos y sólo le dejaron uno de los cuatro que necesitaba", recordó.

Según Arenas, su hermano -detenido, de acuerdo con la información que ICE le facilitó, por una orden de deportación- padecía hipertensión, trastorno de ansiedad crónica y depresión. El mismo día de su arresto, el 9 de julio, Jesús Manuel la llamó para decirle que no le habían suministrado el único medicamento que le habían permitido llevar.

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"Exigimos justicia por su memoria y una investigación para esclarecer las causas reales de su muerte. Estoy totalmente segura de que él no recibió la atención médica que requería", afirmó entre lágrimas.

A las 7:30 de la mañana del 13 de julio, Jesús Manuel fue hallado inconsciente mientras era trasladado del centro de detención de Irwin a otro. Según ICE, se le practicaron maniobras de reanimación y posteriormente fue llevado a un hospital del condado, donde fue declarado muerto una hora más tarde por un supuesto paro cardíaco.

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Su hermano, agregó Arenas, llegó a Estados Unidos en busca de una oportunidad y aseguró que estaba hoy en Washington recordando "el eco de aquel grito que cambió nuestras vidas para siempre" y dejó a su familia "un dolor infinito, gris, desgarrador, un inmenso vacío".

También dijo haber acudido en representación de quienes "pasaron por lo mismo y sus gritos no fueron escuchados" y de quienes "ahora mismo están siendo sustraídos de sus hogares, de sus trabajos".

Arenas explicó que, tras "armarse de valor", revisó las notas personales de su hermano y encontró una estrofa de la canción "Venezuela" en la que expresaba su deseo de ser sepultado en su país.

Por ello inició hace dos días una campaña en GoFundMe para recaudar 7.500 dólares y cumplir su voluntad, de los que hasta ahora ha conseguido 665. Según el mensaje publicado en la plataforma, su madre reside en Venezuela, país que Jesús Manuel no visitaba desde hacía ocho años.

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Por su parte, los congresistas Delia Ramírez, Jesús "Chuy" García y Adelita Grijalva reclamaron el desmantelamiento de ICE y recordaron las recientes muertes del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián en Maine durante actuaciones de agentes de la agencia.

"No podemos permitir que ICE siga aterrorizándonos y matando a nuestra gente en las calles", señalaron durante la conferencia, en la que también criticaron la ampliación del presupuesto de la agencia.

Ramírez, representante por Illinois, pidió además la aprobación de su proyecto de ley H.R. 7190 (Melt ICE Act), que propone, entre otras medidas, retirar la financiación y cerrar los centros de detención de ICE. EFE