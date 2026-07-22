Grecia suspende trabajos en el exterior y repartos por ola de calor de hasta 43 grados

Viena, 22 jul (EFE).- Las autoridades griegas ordenaron este miércoles la suspensión temporal de trabajos al aire libre y de servicios de reparto en vehículos de dos ruedas en varias zonas del país ante una ola de calor que amenaza con elevar las temperaturas hasta los 43 grados.

La medida, anunciada a última hora del martes por el Ministerio de Trabajo, estará vigente entre las 13.00 (10.00 GMT) y las 17.00 horas (14.00 GMT) en las regiones donde se prevén las temperaturas más elevadas, entre ellas Ática, donde se encuentra Atenas, Tesalia, el este de Grecia Central y el este del Peloponeso, informó el diario Kathimerini.

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Este miércoles será el pico de la actual ola de calor en Grecia, con temperaturas que podrían alcanzar los 43 grados en algunas zonas del país debido a la combinación de un calor extremo y la llegada de masas de aire cálido procedentes de Libia, según el Servicio Meteorológico Helénico.

La prohibición afecta a obras de construcción, trabajos en infraestructura pública, astilleros y otras actividades realizadas al aire libre, así como a los servicios de entrega de comidas y paquetes con motos y bicicletas.

Las autoridades permitieron que restaurantes y comercios continúen aceptando pedidos para recogida o reparto siempre que estos se realicen mediante vehículos con aire acondicionado, como automóviles y furgonetas.

Los hospitales, servicios públicos y medios de transporte quedan excluidos de la suspensión al ser considerados esenciales, aunque deberán aplicar medidas adicionales de protección frente al calor para sus trabajadores.

El Ministerio de Trabajo también indicó que las empresas deberán facilitar el teletrabajo a los empleados considerados vulnerables siempre que sea posible, como parte de las medidas preventivas frente a las altas temperaturas.

Las compañías que incumplan la prohibición se enfrentarán a multas de 2.000 euros por cada trabajador que sea encontrado desempeñando labores durante el periodo de suspensión obligatoria.

Las sucesivas olas de calor han llevado a las autoridades griegas a reforzar las medidas de protección ante el riesgo que representan las temperaturas extremas, especialmente para quienes realizan actividades prolongadas al aire libre.

A partir de mañana se espera un descenso de temperaturas, incluso con tormentas veraniegas, aunque las autoridades advierten que seguirá existiendo un riesgo muy alto de incendios debido a la sequía causada por el calor extremo.EFE