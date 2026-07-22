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El Kospi surcoreano sube cerca de un 6 % impulsado por tecnológicas y Wall Street

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Tokio, 22 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía cerca de un 6 % a la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el sector tecnológico, especialmente de los semiconductores, y por el desempeño de Wall Street.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador subía un 5,9 %, o 398,33 puntos, hasta las 7.146,28 unidades.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

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El Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 4,29 %, o 32,35 puntos, hasta los 785,69 enteros. EFE

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