El hijo de Maduro califica de "injusto" el proceso judicial contra su padre en EE.UU.

Caracas, 22 jul (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó este miércoles de "injusto" el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre, el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, y contra su esposa, Cilia Flores, tras la captura de ambos en Caracas el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.

"Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!", manifestó el diputado en su cuenta de Instagram.

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Maduro Guerra asistió a una plaza de Caracas donde militantes del chavismo se reunieron para respaldar al presidente depuesto, que enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

El juez federal a cargo del caso contra Maduro y su esposa propuso este miércoles que el juicio comience el 1 de junio de 2027, una vez resuelta la petición de inmunidad que la defensa prevé presentar. EFE