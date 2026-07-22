El Gobierno de Aragón ofrecerá diversas actividades en los puntos de observación oficiales del eclipse

El Gobierno de Aragón reforzará la programación de los Puntos de Observación del Gobierno de Aragón (POGA) con una amplia oferta de actividades de divulgación científica y turística con motivo del eclipse total de Sol. El objetivo es ofrecer a quienes se desplacen hasta estos espacios una experiencia completa que combine el conocimiento del fenómeno astronómico con el descubrimiento del patrimonio natural, cultural y turístico de los territorios que acogerán uno de los acontecimientos científicos más relevantes de las próximas décadas.

El programa contará con la participación de investigadores y divulgadores de algunas de las principales instituciones científicas de la Comunidad, entre ellas el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), la Fundación Hidrógeno Aragón y la Universidad de Zaragoza, que ofrecerán conferencias abiertas al público en distintos puntos de observación oficiales.

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Las sesiones permitirán profundizar en aspectos como el funcionamiento del Sol y la Luna, la mecánica de los eclipses, la observación segura del fenómeno, las aplicaciones de la inteligencia artificial y la simulación en astronomía, el papel del hidrógeno como fuente de energía del universo y su relación con la transición energética, así como las oportunidades científicas, educativas y turísticas que representa el eclipse para Aragón.

Entre las actividades programadas figuran las conferencias de Raúl Magallón, de la Universidad de Zaragoza, en Calamocha; Juan Carlos Peguero y Gabriel Funes, del CEFCA, en MotorLand Aragón y el entorno del Observatorio Astrofísico de Javalambre; Guillermo García-Burguera, de Fundación Hidrógeno Aragón, también en MotorLand Aragón; y Jesús Marcelo Martín, del Instituto Tecnológico de Aragón, en Épila. Todas ellas ofrecerán un enfoque divulgativo y accesible para acercar la astronomía y la ciencia al conjunto de la ciudadanía.

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La programación se completará con la proyección de documentales de referencia relacionados con la astronomía y el eclipse. Entre ellos destaca 'Cazando lo invisible', producción aragonesa dirigida por Mirella R. Abrisqueta que acerca al público la investigación internacional sobre la materia y la energía oscuras, poniendo en valor infraestructuras científicas de primer nivel como el Observatorio Astrofísico de Javalambre y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar del documental España bajo el eclipse total, una producción que recorre la preparación del país ante el eclipse del 12 de agosto de 2026, explica de forma divulgativa las distintas fases del fenómeno y muestra su impacto científico, social y turístico, además de contextualizar el denominado Trío de Eclipses Ibéricos que convertirá a España en uno de los principales escenarios mundiales para la observación astronómica durante tres años consecutivos.

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Como complemento a esta propuesta, se proyectará el documental Mirando al Cosmos, una producción que invita a recorrer la historia de la observación del cielo desde los primeros testimonios de la arqueoastronomía hasta la investigación astronómica más avanzada. A través de un viaje por algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Aragón, la película conecta el legado científico e histórico de figuras como Francisco Martínez Zarzoso con el trabajo que hoy desarrolla el Observatorio Astrofísico de Javalambre, ofreciendo una mirada divulgativa y accesible sobre la estrecha relación entre patrimonio, ciencia y universo.

DOCUMENTAL: MIRANDO AL COSMOS

Gracias a la colaboración con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la programación audiovisual incorporará además reportajes y programas especiales elaborados por la cadena autonómica con motivo de este acontecimiento científico.

Junto a los contenidos científicos, los Puntos de Observación del Gobierno de Aragón ofrecerán también una programación de divulgación turística mediante la proyección de vídeos dedicados a los municipios y comarcas que albergan estos espacios. Estas piezas audiovisuales permitirán a los visitantes conocer el patrimonio histórico, cultural, natural y gastronómico de cada territorio, reforzando el eclipse como una oportunidad para descubrir Aragón y favorecer la distribución de visitantes por todo el territorio.

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Con esta programación, el Gobierno de Aragón reafirma su apuesta por convertir el eclipse total de Sol en una experiencia que trascienda la mera observación astronómica, combinando ciencia, innovación, divulgación y promoción del territorio para acercar este fenómeno excepcional a la ciudadanía y proyectar Aragón como un destino de referencia para el astroturismo.

El Gobierno de Aragón publicará próximamente la programación completa de actividades de cada uno de los Puntos de Observación del Gobierno de Aragón, con los horarios de las conferencias, las proyecciones audiovisuales y el resto de propuestas organizadas con motivo del eclipse.

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