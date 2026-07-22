El cesado jefe del Ejército de Ucrania destaca que deja a su sucesor unas FFAA "a la ofensiva" frente a Rusia

El ya excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, ha destacado este miércoles, un día después de ser cesado del cargo por el presidente del país, Volodimir Zelenski, que deja a su sucesor "un Ejército que no solo mantiene la defensa, sino que está a la ofensiva" frente a Rusia, que lanzó en febrero de 2022 una invasión por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Entrego a mi sucesor un Ejército que no solo mantiene la defensa, sino que también está a la ofensiva: con iniciativa, con organización, con gente que sabe cómo vencer al enemigo", ha afirmado. "Espero sinceramente que esta ofensiva continúe. Todo está preparado para ello", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, donde ha asegurado que las tropas ucranianas han "liberado" 743 kilómetros cuadrado de territorio.

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"El Ejército, que hace dos años estaba sumido en una defensa difícil, hoy avanza", ha recalcado Sirski, quien ha apuntado que Ucrania "ha cerrado el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, y está destruyendo de forma sistemática la 'flota fantasma' del enemigo". "Hemos transformado el Ejército en una estructura de cuerpos militares, hemos trasladado a los oficiales de combate a los cuarteles generales y hemos establecido como norma que el camino hacia los puestos de liderazgo pasa por el frente", ha enumerado.

Así, Sirski ha hecho hincapié en que estos cambios no han tenido lugar solo "en el campo de batalla", sino también "en la esencia" de las Fuerzas Armadas, con Kiev "siendo el primero en el mundo en crear una rama independiente para Fuerzas de Drones". "La hemos expandido desde unidades individuales hasta un sistema que hoy hace que el enemigo sienta que no tiene una retaguardia segura", ha destacado.

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"Para todo oficial, esta es la mayor responsabilidad: liderar el Ejército durante una gran guerra", ha puntualizado Sirski en su mensaje, en el que ha recordado que "ha vivido en el frente" y "conoce el precio de cada kilómetro cuadrado de territorio ucraniano liberado". "Entre febrero y marzo de 2022, tuve el honor de comandar la defensa de Kiev y, con nuestros esfuerzos conjuntos, la capital resistió", ha reseñado.

En este sentido, ha manifestado que, cuando asumió el cargo de jefe del Ejército en febrero de 2024 mantuvo la defensa de Avdiivka hasta que se vio forzado a anunciar la retirada para "proteger vidas", tras lo que las tropas ucranianas lanzaron una incursión en la región rusa de Kursk, "trasladando las operaciones de combate a territorio del enemigo".

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"Quiero que quede constancia: nuestro objetivo nunca fue la ocupación de territorio extranjero. Nuestro objetivo era frustrar la ofensiva que el enemigo había planeado contra Sumi y Járkov, retirar a sus tropas más preparadas para el combate y reponer los fondos para el intercambio con el fin de liberar a nuestra gente del cautiverio. Todo esto se logró", ha ensalzado.

"No tengo derecho a hablar sobre algunas de las operaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de los años. La historia hablará de ellas, pero solo diré que el enemigo las recuerda", ha dicho Sirski, quien ha dado las gracias además a "todos" los militares y ha rendido homenaje a los muertos en combate.

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Por último, ha hecho hincapié en que "su trabajo es la guerra". "Las posiciones cambian, pero este principio no lo hace. Sea cual sea mi lugar, serviré a Ucania hasta la victoria. Durante mucho tiempo intentaron hacernos creer que los ucranianos no éramos capaces de luchar. Demostramos que no es así. Ucrania está defendida por un pueblo heroico. Nuestro país se mantendrá en pie si todos cumplen con su deber con la misma dedicación que el Ejército ucraniano", ha zanjado.

Zelenski, que anunció el martes la destitución de Sirski tras el polémico cese del titular de Defensa, Mijailo Fedorov, puso al frente del cargo a Mijailo Drapati, al tiempo que dio las gracias a Sirski por su papel en la defensa de Kiev y por liderar la ofensiva en Járkov y la incusrión en Kursk.

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El cese de Fedorov como ministro de Defensa ha desatado manifestaciones multitudinarias en Ucrania, lo que ha forzado a Zelenski a salir al paso de las críticas y explicar que se debía a la falta de unidad y de comunicación que existía entre éste y Sirski, un extremo sobre el que ahora exjefe del Ejército no se ha pronunciado en su mensaje a la población ucraniana.