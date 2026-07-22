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El rey concede el Toisón de Oro al expresidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa por la "amistad" con España

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El rey Felipe VI ha concedido el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro al expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa como muestra de "aprecio" y reconocimiento a la "tradicional amistad" que mantiene el país luso con España.

Así lo ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una orden firmada por el monarca, oída en Consejo de Ministros, con el que el jefe del Estado nombra caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro a Rebelo de Sousa, que dejó el cargo el pasado mes de marzo tras una década como presidente de la República Portuguesa.

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La Insigne Orden del Toisón de Oro es la más alta y exclusiva condecoración de la Casa del Rey, siendo el monarca su Soberano y Gran Maestre. Instituida en 1429, el collar debe ser devuelto a la Corona a la muerte de cada caballero.

UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE AMBOS

Rebelo de Sousa ha mantenido todos estos años una estrecha relación con el rey Felipe VI, de quien no ha escatimado en elogios en repetidas ocasiones. En este tiempo, ambos han coincidido en distintas citas internacionales, como las cumbres iberoamericanas o el foro COTEC, además de haberse visto tanto en España como en Portugal por otros motivos.

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Esta estrecha relación entre ambos fue la que motivó que Portugal fuera precisamente el destino del primer viaje al exterior de la Princesa de Asturias, a quien Rebelo de Sousa recibió al pie del avión y despidió en el mismo lugar durante la visita que realizó a Lisboa en julio de 2024.

Durante la clausura del foro COTEC Europa el año pasado en la ciudad lusa de Coimbra, Felipe VI trasladó su agradecimiento a Rebelo de Sousa por los "buenos consejos" que le ha dado en los años en que ambos han compartido la jefatura del Estado.

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