Polestar dejará de vender vehículos en Estados Unidos, según 'The Wall Street Journal'

Polestar abandonará el mercado estadounidense después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le haya impedido comercializar sus futuros modelos al no obtener una autorización especial en el marco de la nueva normativa que restringe el uso de software chino en vehículos conectados a internet por motivos de seguridad nacional.

El fabricante, controlado por el grupo chino Zhejiang Geely Holding Group, ha confirmado que no recurrirá la decisión de las autoridades estadounidenses y centrará su estrategia de crecimiento en otros mercados, según 'The Wall Street Journal'.

La salida de Polestar supone un nuevo episodio en el endurecimiento de las restricciones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, que en los últimos años se han extendido también al sector de la automoción, especialmente en ámbitos como el vehículo conectado, el software y las tecnologías de conducción inteligente.

PUBLICIDAD

"En su lugar, centraremos nuestras inversiones en mercados donde contamos con una sólida posición de marca y capacidad para lograr un crecimiento rentable, con un fuerte enfoque en Europa", señaló el portavoz de Polestar, Michael Ofiara, en declaraciones recogidas por el citado rotativo.

La decisión supone la salida de la marca del mercado estadounidense y deja en el aire el futuro de sus 32 concesionarios en el país, cuyos proyectos de comercialización quedarán paralizados. Además, la legislación de algunos estados podría obligar al fabricante a indemnizar a la red de distribuidores por el cese de su actividad.

PUBLICIDAD

Polestar no logró la autorización excepcional prevista en el proceso regulatorio, a diferencia de Volvo Cars, cuyo principal accionista también es Geely. La marca sueca obtuvo el visto bueno del Departamento de Comercio el pasado mes de mayo, por lo que podrá continuar comercializando sus vehículos en Estados Unidos.