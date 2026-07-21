San Juan acogerá el segundo encuentro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

San Juan, 21 jul (EFE).- El alcalde de San Juan de Puerto Rico, Miguel A. Romero, anunció este martes que el municipio será la sede, del 22 al 24 de julio, del Segundo Encuentro Iberoamericano de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que reunirá a miembros de 12 países.

"Recibir este importante encuentro representa un gran honor y una enorme responsabilidad para nuestra ciudad. San Juan ha demostrado que las ciudades pueden liderar iniciativas transformadoras cuando colocan a las personas en el centro de las políticas públicas", indicó en un comunicado Romero.

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La actividad contará con representantes de las ciudades de Asunción, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo, Santiago Quito, San José, San Salvador, Santo Domingo, São Paulo y Tegucigalpa.

Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con el sinhogarismo, el envejecimiento poblacional, los cambios demográficos y los modelos de atención dirigidos a garantizar una mejor calidad de vida para las poblaciones más vulnerables.

El 22 de julio se celebrará la ceremonia de apertura, seguida de una conferencia magistral y sesiones de diálogo sobre los retos y oportunidades de las ciudades sobre el tema de las iniciativas desarrolladas para atender a las personas sin hogar.

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Durante la jornada se presentará la exposición inmersiva 'Sin techo, con historia: un camino entre la vida y el arte', una muestra que dará visibilidad a las historias de vida y superación de participantes de los programas municipales mediante distintas expresiones artísticas, en El Matadero del barrio de La Perla.

Del mismo modo, el 23 de julio, el municipio de San Juan expondrá su modelo de intervención social y fortalecer los servicios dirigidos a los adultos mayores y ampliar las oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

Los representantes visitarán San Juan en la Calle, el Centro de Acogida, La Nueva Casa de San Juan, Proyecto Casa y Hangar Senior, donde conocerán de primera mano el funcionamiento y el impacto de estos programas.

También se trabajará en la elaboración de la Declaración Social de San Juan, documento que recogerá acuerdos y compromisos para continuar impulsando políticas de inclusión social y fortalecer la cooperación entre las ciudades miembros de la UCCI.

Las delegaciones concluirán los trabajos con un recorrido por la Ruta de los 500 Años, permitiéndoles conocer el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad capital.

"Este encuentro confirma que, aunque nuestras ciudades enfrentan realidades distintas, compartimos un mismo compromiso: construir comunidades donde nadie quede atrás", concluyó Romero.

De acuerdo a las autoridades puertorriqueñas, la celebración del Segundo Encuentro Iberoamericano de Ciudades Cuidadoras de la UCCI en San Juan reafirma el posicionamiento Puerto Rico como un referente regional en el desarrollo de políticas públicas centradas en el cuidado, la inclusión social y la dignidad de las personas. EFE

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