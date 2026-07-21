Ministra de Transición Ecológica francesa dimitirá por una ley que reintroduce pesticidas

(Corrige la MX2029-avance y la EX2346-ampliación matizando que la ministra anunció que dimitirá en las próximas horas)

París, 21 jul (EFE).- La ministra de la Transición Ecológica francesa, Monique Barbut, avanzó este martes que va a presentar su dimisión a consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una medida impulsada por el Gobierno macronista que ha generado fuertes divisiones por la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

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El entorno de Barbut ya había filtrado a la prensa que la ministra dejaría su puesto si la ley salía adelante y tras la aprobación de la ley este martes su gabinete hizo saber que presentará la renuncia antes del Consejo de Ministros del miércoles por la mañana, que empieza a las 10 horas (8.00 GMT).

La principal fuente de polémica es que la normativa contempla que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) pueda autorizar, bajo criterios estrictos y de forma excepcional, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona -prohibidas en Francia pero admitidas en la Unión Europea- en un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.

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La iniciativa había sido aprobada la pasada madrugada en la Asamblea Nacional (Cámara baja) por 296 votos a favor y 224 en contra, tras un debate marcado por fuertes tensiones en el seno de la mayoría que sostiene al Gobierno macronista y del propio Ejecutivo, así como por la amenaza de la oposición de izquierdas de que llevarán el proyecto ante el Consejo Constitucional.

El Senado, de mayoría conservadora, se encargó en la tarde de este martes de su aprobación definitiva con 214 votos a favor y 111 en contra.

Este anuncio de dimisión abre una crisis en el equipo de Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que solo posee una frágil mayoría parlamentaria relativa para sostenerse en el poder.

Por la mañana, Lecornu había pedido no instrumentalizar la ley e incidió en que la medida no se podía reducir a un solo artículo, además de asegurar que la reintroducción de los pesticidas afectaría únicamente al cultivo de avellanas y tendría una duración restringida.

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En concreto, los defensores de la medida, entre los que también se encontraba la ministra de Agricultura, Annie Genevard, se apoyaban sobre todo en la necesidad de dar respuestas concretas a las necesidades del sector agrario francés.

Barbut, de 69 años, es una economista y experta ambiental con una gran trayectoria en diplomacia climática que fue nombrada como ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza de Francia en octubre de 2025, en sustitución de Agnès Pannier-Runacher.

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Más allá de su rol ministerial, Barbut se ha desempeñado como Secretaria Ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y Directora Ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012).

Su trayectoria se completa con cargos directivos en el PNUMA y la Agencia Francesa de Desarrollo, la presidencia de WWF Francia (2021-2023) y diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad. EFE