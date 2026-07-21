La SEN alerta de que los pacientes esperan una media de 109 días para una consulta de neurología

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha advertido de que los pacientes españoles esperan una media de 109 días para acceder a una consulta de neurología, lo que convierte a esta especialidad en la segunda con mayores tiempos de espera del sistema sanitario español, solo por detrás de dermatología, con una demora media de 127 días.

Para la SEN, esta espera refleja una presión asistencial creciente sobre una especialidad con un número de especialistas que considera "insuficiente". Así, recuerda que su último estudio sobre la ratio de neurólogos en España situaba el déficit en torno a los 800 especialistas respecto a la recomendación de la Federación Europea de Sociedades de Neurología (EFNS), que establece una ratio de cinco neurólogos por cada 100.000 habitantes.

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"El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de enfermedades neurológicas están incrementando la demanda asistencial, lo que hace imprescindible reforzar la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta en condiciones de equidad y calidad. Las enfermedades neurológicas son, en muchos casos, tiempo-dependientes: cada retraso diagnóstico supone una oportunidad perdida para reducir discapacidad, preservar la autonomía de los pacientes y mejorar su calidad de vida", ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta-Etessam.

La sociedad hace este llamamiento coincidiendo con el Día Mundial del Cerebro, que se celebra este 22 de julio bajo el lema 'Salud cerebral: acceso para todos', con el que la Federación Mundial de Neurología (WFN) busca promover la equidad en el acceso a la atención neurológica, reducir las desigualdades y tratar de situar a la salud cerebral como una prioridad en las políticas sanitarias internacionales.

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Según datos de la WFN, más de 3.400 millones de personas, más del 40 por ciento de la población mundial, viven actualmente con alguna enfermedad neurológica, lo que convierte a estas patologías en la principal causa de discapacidad en el mundo y en su segunda causa de muerte, con unos 11 millones de fallecimientos al año.

El 81 por ciento de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a la atención especializada es especialmente limitado: en algunas regiones de África y Asia hay menos de un neurólogo por cada millón de habitantes, y hasta el 80 por ciento de las personas con epilepsia en estos países no recibe tratamiento a pesar de existir fármacos de bajo coste.

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La SEN destaca que esta desigualdad no se limita a los recursos humanos o terapéuticos, sino también al acceso diagnóstico. En zonas rurales de países de ingresos bajos y medios, la distancia media hasta una herramienta de diagnóstico puede superar los 200 kilómetros, lo que convierte patologías tratables en discapacidades permanentes. Además, los pacientes pueden experimentar retrasos medios de hasta 5,4 años entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico especializado.

"Aunque en España el acceso a la atención neurológica sea significativamente superior al de muchas otras regiones del mundo, esto no implica que no se deba poner esfuerzo tratar de reforzar la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta en condiciones de equidad y calidad. Porque cuando hablamos de enfermedades neurológicas, además de que constituyen la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte, tenemos que tener en cuenta que su impacto seguirá aumentando en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población, al incremento de la supervivencia de los pacientes y, por lo tanto, al previsible aumento de los casos de ictus, demencias, Parkinson, epilepsia, migraña o esclerosis múltiple, entre otras", ha explicado Porta-Etessam.

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LA PREVENCIÓN, UNA HERRAMIENTA CLAVE

En el Día Mundial de Cerebro también se quiere poner el foco en el importante papel de la prevención. Hasta el 90 por ciento de los ictus están relacionados con factores de riesgo modificables, como la hipertensión arterial, por lo que intervenciones tan básicas como el control de la tensión pueden evitar millones de casos de discapacidad y mortalidad.

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Asimismo, se estima que alrededor del 40 por ciento de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse actuando sobre 14 factores de riesgo modificables a lo largo de la vida.

Por todo ello, la SEN hace un llamamiento a las administraciones sanitarias para situar la salud cerebral entre las prioridades de las políticas públicas: reforzando las plantillas de neurología, reduciendo las demoras diagnósticas y asistenciales, garantizando la equidad territorial en el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos innovadores, e impulsando estrategias nacionales de prevención en salud cerebral.

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"Mejorar la salud cerebral no depende únicamente de los tratamientos disponibles, sino de la capacidad de los sistemas sanitarios para garantizar equidad en el acceso y asegurar una atención coordinada entre niveles asistenciales. Y también, muy importante, reforzar la prevención, impulsando la promoción de hábitos de vida saludables", concluye Porta-Etessam.

La WFN estima que actualmente el coste mundial de las enfermedades neurológicas se sitúa en 5 billones de dólares anuales e irá en aumento. La SEN advierte de que, si no se implementan fórmulas de mejora, las enfermedades neurológicas cada vez supondrán una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y las economías nacionales.

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