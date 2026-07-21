La antigua dirección del principal partido opositor turco decide crear una nueva formación

Ankara, 21 jul (EFE).- El líder de la oposición turca, el socialdemócrata Özgür Özel, destituido por orden judicial en mayo como presidente del principal partido opositor, el CHP, ha anunciado este martes que fundará una nueva formación política para optar al gobierno en las elecciones previstas para 2028.

Con este anuncio se pone fin a la división del Partido Republicano del Pueblo (CHP) entre Özel, elegido en noviembre de 2023, y Kemal Kiliçdaroglu, su predecesor en el cargo, que recuperó el mando en mayo pasado por una medida judicial cautelar durante un juicio que investiga supuestos amaños durante el congreso que eligió a Özel.

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Özel no anunció el nombre de la nueva formación, que probablemente se registrará en los próximos días, pero aclaró que el discurso de hoy en el Parlamento ha sido el último bajo las siglas del CHP, si bien mantendrá el mismo rumbo político.

"Hoy me despido del escaño del grupo parlamentario del CHP, pero no abandono el escaño del principal partido de la oposición. Por supuesto somos socialdemócratas y seguiremos vinculados siempre a las seis flechas", agregó, en referencia al logotipo del CHP, que representa, entre otros, los seis principios básicos del kemalismo: republicanismo, populismo, laicismo, progresismo, nacionalismo y estatismo.

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Aunque no hay datos concretos, se estima que la gran mayoría de los actualmente 135 diputados del CHP en el hemiciclo se unirán al nuevo partido de Özel.

En mayo pasado, con Kiliçdaroglu ya nombrado nuevo presidente del partido, Özel contaba con el respaldo de alrededor de 110 diputados de los 135 de la formación.

Varias encuestas publicadas en los últimos días vaticinan que un nuevo partido encabezado por Özel podría reunir algo más del 30 % del voto, en línea con las mejores marcas del CHP en esta década, mientras que Kiliçdaroglu apenas alcanzaría el 5 %, quedando bajo el umbral del 7 % para entrar en el Parlamento.

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Özel ha rechazado las acusaciones de amaños y considera que tanto este caso como los numerosos juicios de corrupción contra alcaldes socialdemócratas, como el del encarcelado Ekrem Imamoglu, son una ofensiva dirigida por el partido islamista AKP del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ante el temor de perder las próximas elecciones. EFE