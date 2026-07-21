Hoy es noticia en el mundo (20.00 GMT)

DESTACADOS

1. Fuerzas israelíes abren fuego cerca de unidad del Ejército israelí en zona de repliegue

IRÁN GUERRA | Fuerzas israelíes abren fuego "cerca" de unidad del Ejército libanés en zona de repliegue. Israel confirma "disparos de advertencia" y Trump dice que Israel se está "reubicando" en Líbano.

- Trump dice estar dispuesto a dialogar con Hizbulá si el Líbano se lo pide.

- Trump asegura que Estados Unidos atacará "muy pronto" a un búnker nuclear iraní.

- Demócratas denuncian que Trump haya ocultado las cifras de heridos en la guerra de Irán

- Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido centro de Amazon.

-Trump avisa que Estados Unidos tomará medidas si los hutíes bloquean el mar Rojo .

-Kuwait convoca a embajador de Irán tras un ataque iraní contra petrolero kuwaití en Ormuz y denuncia ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día.

2. Echa a andar el Gobierno Burnham

R.UNIDO GOBIERNO | Burnham pide priorizar el alivio del coste de la vida en primera reunión de su Gabinete.

- La Casa Blanca, descontenta con el nuevo ministro británico de Exteriores, según Telegraph.

- Londres tacha de "irresponsables" unas maniobras de tiro rusas frente a la costa británica, mientras el Kremlin niega relación entre investidura de Burnham y maniobras de fragata rusa en R.Unido.

3. Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por drones y se incendió en el mar Negro

UCRANIA GUERRA | Un buque petrolero, cargado con gas propano y que navegaba hacia un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por tres drones en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos.

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4. Más de 88.000 millones de dólares en pérdidas por estafas en Asia-Pacífico, según la ONU

ASIA MAFIAS | ONU estima en más de 88.000 millones de dólares las pérdidas por estafas en Asia-Pacífico.

5. Israel mata a seis miembros de una familia en Gaza

ISRAEL PALESTINA | Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza.

- La ONU denuncia que 9 meses después de alto el fuego en Gaza, Israel sigue matando palestinos por decenas.

- Ascienden a 12 los muertos palestinos de este martes tras un nuevo ataque israelí en Gaza.

6.- EEUU envía a Cuba el primer cargamento de ayuda humanitaria

EEUU CUBA | Estados Unidos envió este martes el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, compuesto por 18 toneladas con kits de higiene y alimentos.

LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA

R.UNIDO GOBIERNO | Entre los ministros que formarán parte del nuevo Gobierno laborista de Andy Burnhmam hay varios que repiten cargo y otros nombres "reciclados" del gabinete saliente al frente de carteras distintas.

EL DATO DEL DÍA

SEGURIDAD ALIMENTARIA | ONU: El hambre afecta a 645 millones de personas en el mundo, aunque se redujo en 2025

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

RUSIA CURIOSIDADES | Arrestan a un ruso por pasear con su cabra por la plaza Roja

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Israel construye una enorme barrera al sur de Gaza que paraliza la vida de los desplazados.

IRÁN APAGONES| Apagones programados en Irán en medio de la guerra y una intensa ola de calor. Por Aydin Shayegan, desde Teherán.

IRÁN GUERRA LÍBANO |- En Froun, una localidad situada en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, las huellas de la guerra son visibles en prácticamente cada calle, donde se observan fachadas abiertas, viviendas derrumbadas, postes eléctricos dañados y calles semivacías, que comienzan a recibir poco a poco a algunos de sus vecinos. Por Ali Ghandoura y Rosa Soto desde Froun.

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PENDIENTES DE

AERONÁUTICA FERIA | El consejero delegado del fabricante de aviones Airbus, Guillaume Faury, celebra un encuentro con los medios en el marco de la feria aeronáutica de Farnborough. (Texto) (foto)

CHILE REFORMA | La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno chileno enfrenta este martes su última votación parlamentaria y podría convertirse en ley, pese al rechazo frontal de la oposición de izquierdas, que considera que el proyecto beneficia a las grandes fortunas y agudiza la desigualdad.

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EEUU ELECCIONES | Arizona celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Redacción EFE Internacional

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