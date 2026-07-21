Agencias

Infografías del martes 21 de julio de 2026

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SEGURIDAD ALIMENTARIA - El hambre en el mundo se redujo levemente en 2025 pero aún afecta a 645 millones de personas, según un informe publicado por varias agencias de Naciones Unidas.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 ENTRENADORES - El seleccionador belga de fútbol, Rudi García, no continuará al frente del combinado de su país cuando finalice su contrato y se convierte en el decimosexto técnico que, por diversos motivos, no continuará al frente de los equipos con los que empezaron el Mundial 2026.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Orden definitivo de los 48 equipos participantes en el Mundial 2026. España, campeona, Irak, el último clasificado.

CICLISMO TOUR- Las contrarreloj individuales en el Tour de Francia. EFE

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