El tráfico en la AP-4 aumentó un siete por ciento con la final del Mundial respecto al fin de semana anterior

Más de 24.000 han sido los movimientos de retorno a Sevilla registrado durante la jornada del pasado domingo, 19 de julio, coincidiendo con el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 en el que la selección española se impuso a la argentina. Los datos suponen un incremento de más del 7 % respecto al fin de semana anterior.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota de prensa, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha destacado que estos datos de la Dirección General de Tráfico en la provincia "confirman las previsiones del adelanto de la hora de vuelta a casa".

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En este sentido, Toscano ya pidió, de cara a esta jornada futbolística, que se "planificara con tiempo" el regreso y recordó la gran afluencia en la misma vía en la final de 2024 entre las 16,00 y las 19,00 horas.

Así, los registros de la DGT indican que este 19 de julio, entre las 10,00 y las 18,00 horas se produjeron en la AP-4 un total de 24.326 movimientos de retorno a la capital. En este periodo de ocho horas, la medida superó los 3.000 vehículos por hora.

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Asimismo, la máxima intensidad se alcanzó entre las 11,00 y las 12,00 horas, con 3.407 vehículos. Comparando los desplazamientos respecto al fin de semana previo, el del 12 de julio, el dato supone para el mismo periodo un incremento de desplazamientos de más de 1.650 de vehículos.