El grupo Abra (Avianca) anuncia la compra de 20 aviones Embraer E195-E2

Londres, 21 jul (EFE).- El grupo latinoamericano Abra, que engloba a las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos, anunció este martes la compra de veinte aviones Embraer E195-E2, además de opciones por otras diez unidades y derechos de compra por otras 15.

El anuncio lo hizo Adrian Neuhauser, CEO de Abra, en el Salón Aeronáutico de Farnborough, que se celebra durante toda la semana en esta localidad del Reino Unido.

Los aviones serán entregados a partir del cuarto trimestre del año próximo.

Aunque Neuhauser no especificó el destinatario final del pedido de los Embraer, los medios especializados creen que será la aerolínea GOL, la segunda más importante de Brasil (tiene un 37 % del mercado) y la tercera de Latinoamérica.

La flota de pasillo único de GOL estaba compuesta hasta ahora por distintos modelos de Boeing, mientras que Avianca ha optado por Airbus, por lo que la irrupción de Embraer supone toda una novedad.

Abra va a incorporar próximamente a una nueva aerolínea, la chilena SKY, después de que la operación recibió luz verde de las autoridades de Brasilia. Con ella, Abra se consolida como el mayor competidor de Latam a nivel continental latinoamericano. EFE

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