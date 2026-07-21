Agencias

Clavijo despide a la cónsul de Marruecos, Fatiha El Kamouri, y le agradece su apoyo a la cooperación institu

Guardar
Google icon

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido un encuentro con la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, con motivo de la finalización de su etapa al frente de la representación consular en las islas.

Durante la reunión, a la que también asistió el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, el presidente agradeció a El Kamouri el trabajo desarrollado durante estos años y su disposición al diálogo y la cooperación institucional, así como su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Canarias y Marruecos.

PUBLICIDAD

Clavijo destacó la importancia de continuar estrechando los vínculos con un país vecino y estratégico para Canarias y de seguir avanzando en espacios de colaboración de interés común, recoge una nota del Ejecutivo canario.

En este sentido, subrayó la voluntad del Gobierno de Canarias de mantener y reforzar unas relaciones basadas en el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo.

El presidente trasladó además a Fatiha El Kamouri sus "mejores deseos" ante la nueva etapa que inicia y agradeció la relación institucional mantenida durante su etapa en Canarias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Julio Iglesias reclama 50.000 euros a Yolanda Díaz por presunta intromisión al honor

Julio Iglesias reclama 50.000 euros a Yolanda Díaz por presunta intromisión al honor

Iberdrola desembarca en el negocio de redes en Finlandia con la compra de Caruna, valorada en 5.000 millones

Iberdrola desembarca en el negocio de redes en Finlandia con la compra de Caruna, valorada en 5.000 millones

Demócratas en el Congreso investigan los vínculos de Epstein con gobiernos extranjeros

Infobae

Una terapia experimental a medida ayuda a un menor con epilepsia grave a caminar sin ayuda

Infobae

Experta española insta a crear sistemas de gobernanza para el uso de la IA en publicidad

Infobae