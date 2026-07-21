El Consejo de Cooperación del Golfo rechaza el bloqueo naval de los hutíes contra Arabia Saudí

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasem Mohamed Albudaiui, ha rechazado este martes el bloqueo naval anunciado por los rebeldes hutíes en Yemen contra Arabia Saudí, denunciando "la continua amenaza" que representa el grupo miliciano a la navegación marítima internacional.

En un comunicado ha indicado su "más enérgica condena y denuncia" de las declaraciones del portavoz militar de los rebeldes yemeníes, afirmando que contienen "falsas afirmaciones" contra Arabia Saudí y representan un "intento desesperado y flagrante de distorsionar los hechos y eludir la responsabilidad por las prácticas llevadas a cabo" por el grupo miliciano, al que acusa de agravar la situación del pueblo yemení y amenazar la seguridad y la estabilidad de la región, donde han anunciado un bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb.

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"La seguridad marítima y la libertad del comercio internacional son un pilar fundamental de la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales", ha afirmado tras recordar que los intentos de atacar vías navegables internacionales constituyen violaciones del Derecho Internacional, de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Albudaiui ha incidido en que las declaraciones de los hutíes "no alterarán los hechos establecidos", reiterando que Riad mantiene "sinceros esfuerzos" por apoyar al pueblo yemení, contribuir a la seguridad y la estabilidad e "impulsar el proceso de solución política".

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De esta forma, el jefe del CCG ha pedido a la comunidad internacional que adopte una "postura firme" contra las amenazas de los rebeldes yemeníes, que controlan la capital Sana y amplias zonas del país, reiterando que el fin último debe ser garantizar la protección de la navegación marítima y prevenir cualquier práctica que ponga en peligro la seguridad de las rutas marítimas internacionales.

El anuncio de un bloqueo naval llega tras el repunte de las tensiones entre Riad y los hutíes, incluidos ataques durante los últimos días contra aeropuertos en ambos países, en un momento en el que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos.

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