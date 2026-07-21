Detenido el opositor Rahul Gandhi tras pedir la dimisión de Modi por la represión durante las protestas

El líder opositor de India Rahul Gandhi ha sido detenido este martes tras pedir la dimisión del primer ministro, Narendra Modi, durante una sentada cerca de su residencia por la fuerte represión policial ejercida durante las protestas estudiantiles contra el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, señalado por la filtración de las preguntas de los exámenes de acceso a la universidad.

"El Gobierno de Modi ha sobrepasado todos los límites del autoritarismo. Ayer se golpeó brutalmente a jóvenes. El presidente del Congreso Nacional Indio, Mallikarjun Jarge, y el líder de la oposición, Rahul Gandhi, junto con numerosos líderes opositores llevaron a cabo una sentada. La Policía les detuvo", ha lamentado el responsable del partido en Gujarat, Amit Chavda, en redes sociales.

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La detención de Ghandi y varias figuras opositoras durante las protestas cercanas al domicilio de Modi ha suscitado un debate sobre si tales acciones constituyen una violación de los privilegios parlamentarios y si se requiere de una autorización previa por parte del presidente de la Cámara Baja del Parlamento indio, conocido como Lok Sabha, para arrestar a diputados en ejercicio.

Gandhi, que había exigido que se lleven a cabo reformas en el sistema educativo y había insistido en que el ministro debe dejar el cargo, había lamentado anteriormente que cientos de personas hayan resultado heridas en enfrentamientos con agentes de Policía durante las manifestaciones que tuvieron lugar el lunes en la capital del país, Nueva Delhi.

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"Un ataque a los estudiantes es un ataque a cada familia india. El primer ministro Modi cree que puede escapar sin dar respuestas, sin enfrentar consecuencias. No podrá. No esta vez", ha señalado, según un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha hecho un llamamiento a cada "indio patriota que cree que los estudiantes merecen justicia: únanse a nosotros en la protesta (dharna) frente a la residencia del primer ministro. La voz de los estudiantes de la India no será ignorada", ha afirmado.

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Se trata de una de las mayores manifestaciones desde que Modi llegó al poder en 2014 y, según datos oficiales, unas 180 personas --unos 60 manifestantes y más de 110 agentes-- en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

"Narendra Modi debe renunciar por haber destruido el futuro de la juventud de India", ha aclarado Gandhi mientras los convocantes, del recién creado Partido Janta Cucaracha (CJP), apuestan por mantener las protestas hasta que el ministro dimita. El nombre del partido funciona a modo de sátira, en alusión a la formación del partido de Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP).

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Cientos de manifestantes siguen acampados en las calles para continuar con las protestas y exigir un futuro mejor para los jóvenes. El fundador del partido, Abhijeet Dipke, ha pedido "no perder la esperanza". "Quieren rompernos, pero no les dejaremos silenciarnos", ha subrayado.

El movimiento estudiantil cobró fuerza durante el fin de semana después de que el activista Sonam Wangchuk fuera hospitalizado por la fuerza por la Policía en el marco de su huelga de hambre de tres semanas para pedir la dimisión del titular de Educación.

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