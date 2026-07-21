México intensifica labores para detener a autores de matanza de diez personas en Zacatecas

Ciudad de México, 21 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que las agencias de seguridad del Gobierno federal están trabajando para detener a los responsables del asesinato de diez personas, entre ellos un exalcalde, en el estado de Zacatecas (centro-norte), cuya autoría aún se desconoce.

"Se está trabajando con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria, sin ofrecer detalles concretos de la línea de investigación.

El sábado las autoridades hallaron diez personas asesinadas en diversos municipios de Zacatecas. Entre las víctimas mortales se encontraba el empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez (2016-2018).

Algunos de estos cuerpos fueron colgados de un puente vehicular, otros abandonados en la vía pública y otro más en una carretera estatal.

Por el momento, se desconoce los motivos detrás de un crimen que ha conmocionado al estado, donde se han desplegado más de 400 militares para reforzar la seguridad.

No obstante, en un video difundido en redes sociales, presuntos miembros de Los Mayos, facción criminal del Cartel de Sinaloa, se atribuyen la autoría de la masacre y afirman que fue un encargo del gobierno estatal.

"Nosotros no matamos a inocentes (...) Nosotros únicamente privamos de la vida y de la libertad a quien no se somete y respeta los acuerdos con nuestra organización y con nuestros aliados. Esto que acabamos de hacer es solamente un pequeño golpe de autoridad", dijo un individuo, que se identifica como integrante del Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por EE.UU.

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En el video se ve a más de diez personas armadas y encapuchadas. Algunos de ellos sostienen una manta con las iniciales 'C.D.S- M-F', en una supuesta alusión a las siglas del Cartel de Sinaloa y a las de 'El mayito flaco', líder de la facción criminal de Los Mayos.

El presunto criminal encargado de leer el mensaje se dirige también al gobernador de Zacatecas, David Monreal, a quien le pidió que "cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización".

"Queremos dejarle claro que si usted nos traiciona en los pactos que tenemos, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor", amenazó el individuo al gobernador, quien no se ha pronunciado sobre estas amenazas.

Las autoridades no han confirmado públicamente la veracidad de esta grabación.

Antes de que se publicara el vídeo, el jefe de Gobierno de Zacatecas garantizó que los autores de la masacre "pagarán" y que "habrá justicia, no impunidad".

Debido a su posición geográfica, Zacatecas es un punto estratégico para los carteles mexicanos que controlan por zonas ese estado. EFE