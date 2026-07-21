Científicos de Florida piden al público ayuda para rastrear una anguila asiática invasora

Miami (EE.UU.), 21 jul (EFE).- Investigadores de la Universidad de Florida (UF) pidieron este martes a residentes y visitantes del sur del estado que avisen de cualquier avistamiento de la anguila asiática de pantano, una especie invasora que se expande por el sur de Florida y amenaza a la fauna nativa.

El llamado, difundido por el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la UF, se dirige a turistas, pescadores, excursionistas y aficionados a la naturaleza de los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

"Esta especie depreda y compite con la fauna silvestre local", advirtió el profesor de UF Frank Mazzotti, quien apuntó indicios de una disminución de cangrejos de río y anfibios en algunas zonas donde el pez está presente.

La especie ('Monopterus albus' o 'M. javanensis'), originaria del este y el sudeste de Asia, se detectó por primera vez en Estados Unidos en la década de 1990 y llegó a los Everglades en 2007.

Desde entonces, sus poblaciones se multiplicaron y despertaron la preocupación de los científicos ya que se trata de un pez difícil de localizar: es nocturno, se entierra en el lodo y escapa a los métodos tradicionales de muestreo.

Ni siquiera las nuevas técnicas de ADN ambiental alcanzan a cubrir todos los canales y humedales, por lo que los científicos consideran clave la participación ciudadana.

Los investigadores pidieron fotografiar cualquier animal parecido a una anguila en canales, humedales o zonas pantanosas y dar aviso a las autoridades ambientales.

"Las personas que viven, trabajan y pasan tiempo al aire libre en estas áreas son nuestros mejores ojos sobre el terreno", resumió Mazzotti.EFE

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