Cinco alumnos de la Universidad de Murcia se incorporan al programa de voluntariado internacional 'Inicia.Travel'

Cinco estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) participarán en los próximos meses en proyectos de voluntariado internacional en Bolivia, Senegal, Perú y Chile a través de 'Inicia.Travel', la estrategia de voluntariado en cooperación internacional impulsada por el Gobierno regional y las tres universidades de la Región.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias junto con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), pretende conectar a estudiantes universitarios con entidades y organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de cooperación internacional, según ha informado la Comunidad.

PUBLICIDAD

El director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y la vicerrectora de Cultura y Bienestar de la UMU, María Victoria Sánchez, han mantenido un encuentro con los cinco estudiantes seleccionados antes de su incorporación a los distintos proyectos.

Los alumnos han recibido formación previa y cuentan con la recomendación de las entidades responsables de cada iniciativa. En concreto, María Belén Llanos, estudiante de los grados en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo, participa durante el mes de julio en un proyecto de la Fundación Palliri en Bolivia centrado en educación, fortalecimiento familiar, formación para el empleo, sostenibilidad ambiental y comunicación para la cooperación.

PUBLICIDAD

Asimismo, las estudiantes de Óptica y Optometría Jessica Jiahuy Guo Hu y Marbella Mayloth Ortega Ardilla colaborarán entre el 4 y el 18 de octubre en Senegal con el proyecto 'El Milagro de Ver Senegal', de la ONG Azul en Acción, que presta atención oftalmológica y óptica a población vulnerable mediante revisiones visuales, entrega de gafas, cirugías y formación de personal sanitario local.

Por su parte, Juan José Campos, graduado en Psicología y estudiante del Máster en Psicología de la Intervención Social, viajará a Perú en septiembre para participar junto a la Asociación Indakana en un proyecto dirigido a favorecer la autonomía, la formación y la empleabilidad de jóvenes procedentes de hogares de acogida, así como el apoyo escolar, psicológico y emocional a menores con escasos recursos.

PUBLICIDAD

Por último, Claudia Ferriz Pérez, graduada en Psicología y estudiante del Máster en Psicología y Logopedia, desarrollará durante el mes de septiembre un proyecto en Chile con la Corporación Ceval orientado a promover la inclusión social y educativa de jóvenes y adultos que han retomado sus estudios.