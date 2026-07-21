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Cinco alumnos de la Universidad de Murcia se incorporan al programa de voluntariado internacional 'Inicia.Travel'

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Cinco estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) participarán en los próximos meses en proyectos de voluntariado internacional en Bolivia, Senegal, Perú y Chile a través de 'Inicia.Travel', la estrategia de voluntariado en cooperación internacional impulsada por el Gobierno regional y las tres universidades de la Región.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias junto con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), pretende conectar a estudiantes universitarios con entidades y organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de cooperación internacional, según ha informado la Comunidad.

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El director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y la vicerrectora de Cultura y Bienestar de la UMU, María Victoria Sánchez, han mantenido un encuentro con los cinco estudiantes seleccionados antes de su incorporación a los distintos proyectos.

Los alumnos han recibido formación previa y cuentan con la recomendación de las entidades responsables de cada iniciativa. En concreto, María Belén Llanos, estudiante de los grados en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo, participa durante el mes de julio en un proyecto de la Fundación Palliri en Bolivia centrado en educación, fortalecimiento familiar, formación para el empleo, sostenibilidad ambiental y comunicación para la cooperación.

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Asimismo, las estudiantes de Óptica y Optometría Jessica Jiahuy Guo Hu y Marbella Mayloth Ortega Ardilla colaborarán entre el 4 y el 18 de octubre en Senegal con el proyecto 'El Milagro de Ver Senegal', de la ONG Azul en Acción, que presta atención oftalmológica y óptica a población vulnerable mediante revisiones visuales, entrega de gafas, cirugías y formación de personal sanitario local.

Por su parte, Juan José Campos, graduado en Psicología y estudiante del Máster en Psicología de la Intervención Social, viajará a Perú en septiembre para participar junto a la Asociación Indakana en un proyecto dirigido a favorecer la autonomía, la formación y la empleabilidad de jóvenes procedentes de hogares de acogida, así como el apoyo escolar, psicológico y emocional a menores con escasos recursos.

Por último, Claudia Ferriz Pérez, graduada en Psicología y estudiante del Máster en Psicología y Logopedia, desarrollará durante el mes de septiembre un proyecto en Chile con la Corporación Ceval orientado a promover la inclusión social y educativa de jóvenes y adultos que han retomado sus estudios.

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