Blatter celebra el Mundial de España como los "campeones adecuados"

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter calificó este martes a la selección española como "los campeones adecuados" en su cuenta de la red social "X", después de que España se proclamase campeón del mundo al vencer a Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y al mismo tiempo advirtió que la FIFA necesita un "nuevo liderazgo".

Blatter se mostró satisfecho porque el Mundial más largo, y que había perdido su credibilidad, llegó a su fin el pasado domingo en la final del torneo entre España y Argentina, en la que 'La Roja' levantó su segundo título. Por ello, para el expresidente de la FIFA calificó al combinado nacional como "los campeones adecuados".

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"No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora le toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo", añadió Blatter sobre las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA en la que se va a volver a presentar el actual presidente, Gianni Infantino.