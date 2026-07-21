Algunas refinerías rusas atacadas por Ucrania vuelven a operar, según medios

Moscú, 21 jul (EFE).- Las refinerías rusas atacadas por Ucrania con una capacidad combinada de 40 millones de toneladas de petróleo anuales volvieron a operar, a diferencia de las mayores de 45 millones de toneladas, comunicó este martes el diario Kommersant.

Aunque el medio ruso explica la interrupción de servicio por "tareas de mantenimiento programadas y de emergencia", afirma que parte de las instalaciones de refinamiento ya se encuentran en funcionamiento.

Ello, asegura, está ayudando a estabilizar los precios y el déficit de combustible que fue provocado por los constantes ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa.

El portal independiente The Insider sostiene que tras los ataques de este año dieciséis refinerías del país detuvieron total o parcialmente sus operaciones. Seis de ellas confirmaron el cese de las ventas en el mercado de combustibles.

La lista de The Insider de las refinerías que dejaron de operar en la bolsa de combustibles tras los ataques ucranianos incluye las de Volgogrado, Riazán, Nizhni Nóvgorod (Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez), Omsk, Sarátov, Sizran y Yaroslavl (Slavneft-YANOS).

Mientras, las que detuvieron o redujeron su producción son las de Kirishi (Kirishinefteorgsintez), Novo-Ufimski, Tuapsé, Novokuibishevsk, Perm (Permnefteorgsintez), Moscú, Kuibishev, Salavat (Gazprom) y Nizhnekamsk (TANECO).

Según los datos de la bolsa de San Petersburgo, las ventas de gasolina entre el 1 y el 17 de julio cayeron un 47,8 % interanual, hasta las 277.300 toneladas. Desde principios de 2026, se han vendido 4,74 millones de toneladas de gasolina en subasta, lo que supone un descenso del 16,7 % respecto al año anterior.

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El mercado ya se vio aliviado por la importación de productos petrolíferos bielorrusos. Las autoridades rusas, que siempre alardearon de ser uno de los mayores exportadores de crudo del mundo, aseguraron que estaban negociando la importación de productos de otros países.

La crisis de déficit de gasolina y gasóleo comenzó a finales de mayo en la península de Crimea y se extendió rápidamente a lo largo de todo el país. Ello se ha reflejado en un aumento de los precios de los productos a causa de los problemas ocasionados al transporte. EFE

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