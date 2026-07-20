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Trump dice tras la victoria de 'La roja' que ya no hay "tensiones" con España

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Nueva York, 19 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo después de la victoria de la selección española en la final del Mundial que ya no existen "tensiones" entre su país y España.

"Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo", aseguró Trump, que no aclaro si el comentario se lo hizo a su homólogo español, Pedro Sánchez, que estuvo hoy en el palco del estadio MetLife de Nueva Jersey en el que se jugó la final.

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"No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie", añadió el mandatario al ser preguntado por la relación bilateral con Madrid.

El mandatario se pronunció de esta manera justo antes de embarcar en el Air Force One, que debía transportarlo de vuelta a Washington después de acudir a la final en la que España se impuso a Argentina por 1-0 en el tiempo extra.

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Al término del encuentro Trump entregó las medallas a los jugadores de ambas selecciones finalistas y también el trofeo de la Copa Mundial a Rodri, el capitán de 'La roja'.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 las relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez han sido tirantes, especialmente a cuenta de los compromisos de Madrid a en materia de gastos de defensa en el marco de la OTAN. EFE

(vídeo)

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