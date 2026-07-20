Activistas confirman dos nuevos feminicidios en Cuba y suman siete en lo que va de julio

La Habana, 20 jul (EFE).- Las activistas de la ONG independiente Alas Tensas (AT) confirmaron este lunes dos nuevos feminicidios en Cuba, con los que suman siete en lo que va de julio y suben a un total de 41 los feminicidios reportados en el curso de este año, según los datos compilados por EFE.

Una de las víctimas es Kirenia López Mendoza, de 43 años, quien fue encontrada muerta el 18 de julio en su vivienda en el barrio Pueblo Nuevo de Nueva Gerona, capital del municipio especial Isla de la Juventud (oeste), detalló el informe.

PUBLICIDAD

Las feministas de AT refieren que López, madre de un hijo adolescente, sufría maltrato por parte de su pareja y ella lo había denunciado a la policía.

Pero señalaron que "el crimen pudo ser cometido por varios hombres, incluido su pareja, por lo que se espera por mayor información para definir el tipo de feminicidio".

El otro caso reportado es el de Merlin Noay, de 17 años, fallecida en un hospital tras ser agredida a principios de julio por un hombre de 64 años, que había sido su padrastro durante años, en la localidad Yerba de Guinea, del municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba (este).

PUBLICIDAD

La joven y su agresor "mantenían otro vínculo en los últimos tiempos", según señalaron fuentes consultadas por el Observatorio de Género de AT (OGAT), por lo cual considera que "se precisa mayor información" y calificó este asesinato de "feminicidio familiar e infantil".

Las activistas también subrayaron que "los presuntos agresores vinculados a ambos casos se encuentran en manos de la justicia".

Además indicaron que actualmente investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 12 posibles feminicidios y cuatro intentos alertados en 2026.

La ONG ha expresado su preocupación en los últimos meses por el aumento de los crímenes machistas en la isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro sumó 17 feminicidios y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

PUBLICIDAD

Según señaló en un informe sobre la violencia de género el pasado abril, la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

La plataforma ha insistido en su reclamo al gobierno cubano de que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

En un reciente recuento, AT contabilizó 350 feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, según los registros que ha llevado conjuntamente con la plataforma feminista YoSiTeCreo en Cuba (Ystcc).

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 feminicidios.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia basada en género, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE