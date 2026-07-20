Temas del día de EFE Internacional del lunes 20 de julio de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Aumenta el temor a la extensión regional de la guerra en Oriente Medio al cumplirse el noveno día desde que EE.UU. reanudara sus ataques contra Irán y Teherán respondiera con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses y matara al menos a tres militares de ese país en Jordania e Irak.

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- La Guardia Revolucionaria iraní asegura que dos petroleros que, intentaban transitar por una ruta "insegura" al sur del estrecho de Ormuz explotaron el domingo por la noche y "quedaron inmovilizados", en medio del pulso con Estados Unidos por el control de ese paso marítimo.

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COLOMBIA CONGRESO

Bogotá - El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, pronuncia su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

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- Movilizaciones en el sur y occidente de Bogotá convocadas por el presidente saliente, previas a su último discurso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asiste en Medellín a un desfile militar por el Día de la Independencia, en compañía del alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. (Texto) (Foto)

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R.UNIDO GOBIERNO

Londres - El nuevo líder laborista, Andy Burnham, ha asumido el puesto de primer ministro británico, en sustitución de Keir Starmer, tras recibir el encargo del rey Carlos III.

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- Se ha enviado una información con los principales retos del nuevo jefe del Ejecutivo británico.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - La tensión entre Rusia y Ucrania se incrementa tras un fin de semana marcado por ataques recíprocos, con Moscú y Kiev denunciando nuevos bombardeos contra infraestructuras estratégicas y zonas urbanas.

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- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca una salida a la crisis provocada por el cese del popular ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, y, tras mantener conversaciones con él y con altos mandos militares, ha anunciado "reuniones clave", en medio de los llamamientos a la dimisión del comandante del ejército Oleksandr Sirski. (Texto) (audio)

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- Diez marinos murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a última hora de la tarde del domingo cerca de un puerto ucraniano del mar Negro contra un barco mercante de propiedad turca que transportaba grano.

UNESCO PATRIMONIO

Seúl - El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco está reunido en Busan para examinar las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, y el estado de conservación de 147 sitios ya inscritos.

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ADEMÁS

EEUU NARCOTRÁFICO | Nueva York - Ismael "El Mayo" Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan tras declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cadena perpetua. (Texto)

MÉXICO T-MEC | Ciudad de México - Autoridades mexicanas y estadounidenses se reúnen en Ciudad de México para la segunda ronda de conversaciones por la revisión del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. (Texto) (Foto)

COLOMBIA CONFLICTO | Nayeli Gutiérrez sobrevivió al reclutamiento forzado cuando era una niña y hoy su historia guía el recorrido por 'Volver a florecer', una exposición que, a través del arte y la memoria, reconstruye las huellas que el conflicto armado dejó en miles de menores colombianos, víctimas de un crimen que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por Esneyder Negrete (Texto) (Foto) (Video)

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AGENDA INFORMATIVA

América

Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU revisa la crisis de seguridad y la transición política en Haití

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabeza por última vez el desfile militar del Día de la Independencia, 18 días antes de entregar el cargo a su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto. Avenida Villavicencio (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Ismael "El Mayo" Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan tras declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cadena perpetua. En junio, pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante su condena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ECONOMÍA.- El Banco Central de Honduras (BCH) presenta este lunes la revisión del Programa Monetario 2026-2027, documento en el que actualizará las proyecciones y perspectivas de la economía nacional, así como los principales lineamientos de la política monetaria y cambiaria para el período. (Texto)

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Bogotá.- COLOMBIA CONGRESO.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, da su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor el 7 de agosto. Capitolio Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY EEUU - Con un espectáculo de fuegos artificiales en el puerto de Asunción, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay celebrará el 250 aniversario de la independencia estadounidense, proclamada el 4 de julio de 1776. (Texto) (Foto)

Buenos Aires - ARGENTINA COMERCIO - Argentina difunde este lunes su cifra de intercambio comercial correspondiente a junio, después de que en mayo pasado registrase un superávit de 906 millones de dólares. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El elenco de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ visita la Ciudad de México como parte de la gira internacional de la saga estelarizada por Tom Holland y Zendaya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Roma.- FESTIVAL VENECIA.- La Semana Internacional de la Crítica, certamen paralelo e independiente del Festival de Venecia, anuncia el programa y las películas que formarán parte de su 41 edición, que arrancará el próximo 2 de septiembre. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- Traspaso de poderes entre el primer ministro saliente, Keir Starmer, y entrante, Andy Burnham. 10 Downing Street. (Texto) (Foto) (Vídeo) (directo)

Budapest.- HUNGRÍA PRESIDENCIA .- El primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, se reúne con Judit Polgár, considerada la mejor mujer ajedrecista de la historia, para pedirle que acepte ser nombrada presidenta del país, en sustitución de Tamás Sulyok, un aliado del exmandatario ultranacionalista Viktor Orbán cuyo mandato termina este lunes al entrar en vigor una reforma constitucional que incluye su destitución. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Sesiones del subcomité de Implantación de los instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Londres.- AERONÁUTICA FERIA.- Empieza la feria internacional aérea de Farnborough, en el sur de Inglaterra, donde se exhiben aeronaves civiles y militares ante clientes e inversores potenciales. (Texto)

Asia

Yakarta.- INDONESIA CHILE.- El ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se reúne en Yakarta con su homólogo indonesio, Sugiono, para avanzar en la relación bilateral entre ambas naciones y durante la gira del canciller latinoamericano por Asia en busca de reforzar sus alianzas con sus socios. (texto) (foto)

Nueva Delhi.- CAMBIO CLIMÁTICO INDIA.- El Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, realizará una visita oficial a la India del 20 al 22 de julio.

Seúl.- UNESCO PATRIMONIO.- El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inicia su 48.ª reunión en Busan, Corea del Sur, con deliberaciones generales antes de examinar una treintena de candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial entre las que se incluyen la española Ribeira Sacra, dos históricos teatros amazónicos de Brasil y el palestino Sebastia. (Foto) (Vídeo) (texto)

África

Rabat.- MARRUECOS PATRIMONIO.- Las terrazas que rodean las curtidurías de Fez se llenan a diario de curiosos para presenciar una estampa icónica de Marruecos: cubas de piedra donde se curte la piel como en la Edad Media. Abajo, los artesanos manejan cal y químicos. Lo que para unos es una postal turística, para otros es un trabajo extenuante, insalubre y con salarios de miseria. Por Mar Marín

Redacción EFE Internacional

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