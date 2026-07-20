República Dominicana pide a la ONU acelerar el despliegue de la misión de apoyo en Haití

Santo Domingo, 20 jul (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, respaldó este lunes la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, y pidió acelerar el despliegue de los contingentes comprometidos para contribuir al restablecimiento de la seguridad en ese país.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, Álvarez afirmó que, tras la adopción de la resolución 2793 que estableció la GSF, se han registrado avances como la puesta en marcha de la estructura de mando de la misión y el inicio de operaciones sobre el terreno, aunque consideró necesario completar cuanto antes el despliegue previsto.

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El canciller señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de transporte aéreo estratégico y exhortó a los Estados con esa capacidad a ponerla al servicio de la misión.

"No debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo", afirmó en su discurso.

Desde esa perspectiva, destacó el liderazgo de Estados Unidos y las contribuciones de Canadá y de otros países que han aportado recursos, apoyo logístico y personal.

Álvarez sostuvo que la recuperación de la seguridad es una condición indispensable para la celebración de elecciones en Haití y reiteró que también debe aplicarse plenamente el régimen de sanciones de la resolución 2653 contra los líderes de las pandillas y quienes las financian o facilitan el tráfico ilícito de armas.

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El ministro añadió que, además del apoyo internacional, resulta necesario fortalecer la Policía Nacional haitiana, el sistema judicial y las instituciones del Estado para consolidar los avances en seguridad.

Al concluir su intervención, reiteró el respaldo de República Dominicana a la renovación de ambos mecanismos de apoyo y sostuvo que la prioridad debe ser ejecutar plenamente las medidas ya aprobadas por el Consejo de Seguridad para contribuir a la estabilización de Haití.EFE

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