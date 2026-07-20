Más de 15.000 personas "vibran al unísono" con el Mundial ante las pantallas gigantes de San Pablo y Fibes

El Ayuntamiento de Sevilla ha valorado de "rotundo éxito" el dispositivo especial organizado para que los sevillanos pudieran disfrutar de la Final del Mundial entre España y Argentina. En este sentido, los dos recintos habilitados con pantallas gigantes, barras y animación con música en directo registraron un lleno absoluto: 5.000 personas en Fibes y 10.000 en el Centro Deportivo San Pablo, que "vibraron al unísono" con la victoria de la Selección Española (1-0).

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quiso compartir la jornada histórica con los sevillanos y visitó ambos recintos para vivir en primera persona el ambiente de celebración que se respiraba en la ciudad, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

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Al respecto, el regidor ha remarcado el comportamiento de los sevillanos durante la celebración: "Sevilla ha vuelto a demostrar que sabe disfrutar de estas ocasiones históricas con alegría y con responsabilidad. Quiero dar las gracias de corazón a todos los sevillanos y sevillanas por el comportamiento ejemplar durante la celebración, sin que se hayan registrado incidentes en la ciudad".

Sanz ha añadido que "ver Fibes y San Pablo abarrotados, con miles de familias sevillanas celebrando juntas este segundo Mundial, es la mejor imagen de ciudad que podemos transmitir".

Con motivo de esta victoria, la Muralla de la Macarena mantendrá su iluminación con los colores de la bandera de España durante toda la semana, entre las 22,00 y las 23,45 horas.

INCREMENTO DE VIAJEROS DEL TRANVIBÚS

Tussam ha contabilizado un notable incremento en el uso de varias de sus líneas que fueron reforzadas con motivo del partido entre España y Argentina. La línea TB1 ha experimentado este domimngo un aumento del 27,9% en su afluencia de pasajeros en comparación con las dos jornadas dominicales anteriores.

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La línea 27 ha registrado igualmente un incremento del 26,98% respecto a los domingos 12 y 19 de julio, mientras que las líneas nocturnas han sido las que más han notado la afluencia de público para festejar la victoria de España, con un aumento del 81,32% en su ocupación.