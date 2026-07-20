Los hutíes del Yemen declaran un embargo marítimo contra Arabia Saudí en medio de escalada

Saná, 20 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen declararon este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, que interviene en el país árabe desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una escalada de tensión tras el bombardeo de la semana pasada contra el aeropuerto de Saná.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, anunció en un comunicado "un embargo marítimo contra el criminal enemigo saudí, basado en la ecuación del ojo por ojo, con efecto inmediato tras la publicación de esta declaración", en referencia al bloqueo impuesto por Riad a las zonas del Yemen controladas por los insurgentes. EFE

PUBLICIDAD