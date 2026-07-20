Agencias

Las Medallas de Galicia reconocen a la emigración: cuatro mujeres en el exterior reciben el galardón

Guardar
Google icon
Imagen PWXVOBOCO5A4DOQP4EHD6PWCPQ

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda ha decidido reconocer a la colectividad gallega en el exterior en la edición de este año de las Medallas de Oro de Galicia. Recibirán la distinción la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar de Plata Claudia Álvarez, la fiscala en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

Sus nombres los ha revelado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que las ha erigido en ejemplo del "compromiso" con su tierra de origen, al tiempo que hacen "crecer" los respectivos países a los que están vinculados, cualidades que ha extendido al conjunto de la colectividad exterior.

PUBLICIDAD

Las Medallas de Oro de Galicia, que se entregan desde hace años el 24 de julio, víspera del Día de Galicia, constituyen el galardón más importante que entrega el Ejecutivo autonómico.

(Habrá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Burnham, el laborista que desde los 15 años lleva la política en las venas

Infobae

EEUU identifica a los dos militares muertos en un ataque de Irán contra una base en Jordania

EEUU identifica a los dos militares muertos en un ataque de Irán contra una base en Jordania

Los curtidores de Fez, la otra cara de la postal turística

Infobae

Nadezhdin pone fin a su campaña como candidato a diputado tras ser incluido en la lista de agentes extranjeros

Nadezhdin pone fin a su campaña como candidato a diputado tras ser incluido en la lista de agentes extranjeros

Las cintas colombianas 'El fin de los tiempos' y 'Meteorito', en la Semana veneciana

Infobae