La hermana del senador fallecido Lindsay Graham confirma que optará a primarias al Senado

Washington, 20 jul (EFE).- Darline Graham Nordone, la hermana del senador fallecido Lindsay Graham, confirmó este lunes que optará a las primarias de Carolina del Sur al Senado para el próximo mandato que comenzará en 2027 y se prolongará por seis años.

"He tomado una decisión, lo haré", aseguró Darline Graham en una entrevista en la cadena Fox.

La hermana del senador fallecido confesó que ha hablado mucho con su familia y que ha rezado mucho para tomar la decisión: "Sé que soy una trabajadora incansable, aprendí de Lindsay que cuidaba a la gente de este estado", dijo.

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"He trabajado durante casi 30 años para este estado y, aunque sé que será difícil, siento mucha paz después de tomar esta decisión", concluyó Darline Graham.

La legislación estatal establece que el Partido Republicano celebrará una primaria especial el 11 de agosto de 2026 para escoger a su candidato al Senado.

El plazo de inscripción de aspirantes republicanos va del 21 al 28 de julio, según las autoridades estatales y la cobertura de medios locales y nacionales.

Darline Graham Nordone juró la semana pasada oficialmente su cargo como senadora en sustitución de su hermano, después de ser recomendada por el presidente Donald Trump, y se convirtió en la primera senadora mujer del estado de Carolina del Sur y en la primera hermana que ocupa el cargo en sustitución de su hermano en la Cámara Alta estadounidense.

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Con su incorporación a la cámara los republicanos del Senado vuelven a tener una mayoría de 53 a 47 para afrontar las importantes aprobaciones de leyes de las próximas semanas. EFE