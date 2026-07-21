Cerca de 60 heridos y 70 detenidos en protestas contra el ministro de Educación, acusado de filtrar exámenes

Cerca de 60 manifestantes han resultado heridos y 70 han sido arrestados en la capital de India, Nueva Delhi, en enfrentamientos con la Policía de la ciudad, que ha alegado que casi 120 de sus agentes, incluidos oficiales de alto rango, han resultado heridos en el marco de unas manifestaciones del recién formado Partido Janta Cucaracha (PJC), formado por jóvenes que exigen reformas y la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, señalado por filtraciones de exámenes de ingreso a la universidad.

"Más de 118 agentes", incluyendo algunos oficiales de alto rango, resultaron heridos cuando los manifestantes los atacaron con "piedras y otros objetos" y "recurrieron a la violencia a gran escala", ha denunciado la Policía capitalina en un comunicado en el que aduce "un comportamiento indisciplinado, agresivo y violento" por parte de los manifestantes, según ha recogido el diario 'Indian Express'.

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Por contra, ha reconocido que "también se han registrado alrededor de 60 manifestantes heridos", y precisa que "alrededor de 70 han sido detenidos". "Se están iniciando las acciones legales pertinentes y se está registrando una denuncia formal (...) por disturbios, agresión a funcionarios públicos, daños a la propiedad pública y otros delitos cometidos durante la protesta", ha agregado el cuerpo.

Por su parte, el fundador del PJC, Abhijeet Dipke, ha instado en redes a la Policía de Delhi a que "informe con claridad cuántas personas siguen detenidas tras la manifestación de ayer". "Todos los detenidos deben ser puestos en libertad de inmediato", ha reivindicado.

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Asimismo, en una publicación difundida poco antes, ha querido pedir "disculpas" a todos los seguidores del movimiento, "especialmente a las chicas que fueron brutalmente golpeadas por agentes de Policía varones".

Asimismo, ha lamentado que, "para proteger a un tal Dharmendra Pradhan, responsable de la muerte de más de 20 estudiantes, el Gobierno estaba dispuesto a derramar la sangre de muchos más jóvenes estudiantes", aludiendo a los suicidios de varios alumnos que el partido y sus familias vinculan con la gestión del ministro.

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