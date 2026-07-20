La cadena francesa de moda Kiabi abrirá tiendas en Argentina

Buenos Aires, 20 jul (EFE).- La cadena francesa de venta de indumentaria Kiabi anunció este lunes su desembarco en Argentina, donde planea abrir una veintena de tiendas con una inversión de 20 millones de dólares.

Según informó la compañía en un comunicado, la llegada al país suramericano se concretará en sociedad con Grupo One, que en 2025 introdujo en Argentina la marca Decathlon con la apertura de tiendas.

Kiabi, que en 2023 ingresó en el mercado sudamericano con su desembarco en Uruguay, dijo que su plan de expansión en Argentina prevé la apertura de hasta veinte tiendas en los próximos cinco años y una inversión de 20 millones de dólares.

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Este plan implicará la generación de aproximadamente 300 puestos de trabajo directos y cerca de 100 indirectos en los primeros años.

El primer local abrirá sus puertas en agosto próximo en el centro de Buenos Aires.

"Argentina es un mercado con una fuerte cultura de moda y un consumidor muy involucrado, informado y exigente. Creemos que nuestra propuesta, pensada para toda la familia, tiene una gran oportunidad de desarrollo en el país", señaló Elisa Tabarez, gerente regional de Marca de Kiabi.

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Fundada en Francia en 1978 y con presencia en 37 países, Kiabi desarrollará en Argentina un modelo comercial que integrará tiendas físicas y el canal digital de ventas. EFE