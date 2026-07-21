El papa llama al desarme en un libro de sus discursos: "Las armas atómicas no generan paz"

Ciudad del Vaticano, 21 jul (EFE).- El papa León XIV ha advertido que el arma atómica no "genera paz" en el mundo y ha abogado por el desarme ante una carrera armamentística que "asusta", en el prólogo avanzado este martes de un libro con sus discursos sobre la paz.

"Sobre todo, en la era atómica, la verdad debe abrirse paso: no son las armas atómicas las que generan la paz, sino el desarme. Esa verdad, que parecía indiscutible en las últimas décadas —durante las cuales hemos sido testigos de una desescalada nuclear—, se ha visto empañada por una carrera armamentística que hoy asusta y aterroriza", avisa en su prólogo, divulgado por medios vaticanos.

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El pontífice, actualmente de vacaciones en el palacio del pueblo romano de Castel Gandolfo, reflexiona sobre esta cuestión en las primeras páginas del libro de la Editorial Vaticana 'Desarmada y desarmante', la primera antología de sus distintos discursos sobre la paz desde su elección en mayo de 2025.

León XIV lamenta que, aunque la paz es el "gran anhelo" para la humanidad, "se ve a menudo amenazada, pisoteada y ridiculizada" en un mundo en el que, según explica citando al 'Global Peace Index', 103 países están involucrados de alguna manera en un conflicto.

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Por eso cree que en primer lugar "la paz es una responsabilidad" que empieza en cada persona.

"Si nuestro primer instinto ante un problema con el que nos topamos, ante una tensión que vivimos, ante una ofensa que sufrimos es juzgar a los demás, acusarlos e incluso condenarlos, será inevitable que primero la indiferencia y luego el odio se desarrollen a nuestro alrededor. Existe una forma de ver la realidad que destruye y no construye", alerta.

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A su parecer, la "paz se edifica con la verdad". Por eso, el papa critica a "quienes hacen la guerra afirmando actuar 'en nombre de la paz'".

"Nadie tiene la desfachatez de declarar que quiere la guerra por la guerra: incluso los poderosos de la Tierra saben que toda persona aspira a la justicia y desea vivir en paz", sostiene.

En este sentido, el pontífice estadounidense recuerda "las terribles consecuencias" de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, citando a Juan Pablo II y al cantautor Bob Dylan.

En su defensa del desarme, el papa lanza una dura pregunta: "¿Debe la especie humana seguir habitando la Tierra?". Porque, a su juicio, "la combinación del dominio cibernético con el rearme global nos lleva a plantearnos seriamente esta cuestión", lamenta.

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León XIV reivindica además que la paz se "encarna en protagonistas desconocidos" que siguen sus conciencias, citando como ejemplo al oficial soviético Stanislav Petrov que evitó una guerra nuclear en 1983 al no informar sobre un misil estadounidense.

En cambio, opina que "un mundo en el que fueran las máquinas, por muy sofisticadas y rápidas que fueran, las que decidieran bombardear a personas indefensas sería realmente aterrador".

"La conciencia de un solo hombre puede valer tanto como el mundo entero", zanja el pontífice, animando por último a "mirar al futuro con esperanza". EFE