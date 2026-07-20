Irán dice haber atacado simultáneamente tres posiciones estadounidenses en Baréin y Kuwait

Teherán, 20 jul (EFE).- Irán afirmó este lunes haber atacado simultáneamente tres posiciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en una nueva oleada de su ofensiva contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.

"Los combatientes de la Armada de la Guardia Revolucionaria, mediante un ataque simultáneo en la oleada 23 de la Operación Nasr 2, llevaron a cabo ataques en tres fases (...) e infligieron duros golpes a las fuerzas terroristas estadounidenses en la región", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

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El primer ataque tuvo como objetivo, según la Guardia, hangares de almacenamiento y mantenimiento de drones de unidades estadounidenses desplegadas en el aeropuerto de Al-Sakhir, en Baréin.

En una segunda acción, las fuerzas iraníes atacaron hangares utilizados para la preparación de embarcaciones de la Task Force 59 (TF59) en el puerto Salman, también en Baréin, y aseguraron haber destruido las instalaciones y causado graves daños a las embarcaciones.

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El tercer ataque se dirigió contra hangares de despliegue, apoyo y equipamiento de fuerzas especiales de comandos navales estadounidenses en la base de Arifjan, en Kuwait, que, según el comunicado iraní, fueron completamente destruidos.

Los Guardianes de la Revolución no ofrecieron detalles sobre el tipo de misiles o drones utilizados ni aportaron pruebas independientes de los daños causados en las instalaciones.

La fuerza militar iraní afirmó que sus ataques con "un gran número de misiles y drones" continuarán como respuesta a las acciones militares de Estados Unidos contra Irán.

Esta madrugada, la Guardia Revolucionaria también informó de ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Baréin, después de que Washington completara la novena noche consecutiva de bombardeos contra diversos puntos del territorio iraní. EFE