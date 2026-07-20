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El Gobierno argentino deroga ocho normas fitosanitarias para simplificar la regulación agropecuaria

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina ha derogado ocho normas vinculadas al régimen fitosanitario dictadas entre 1992 y 2013, al entender que han perdido toda vigencia y relevancia, según se desprende de la Resolución 114/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Así, se han dejado sin efecto actuaciones relacionadas con la importación de productos vegetales; maquinaria agrícola usada; patatas de siembra y bananas; residuos de plaguicidas; el Cuaderno Fitosanitario para productores de manzana y pera; y otras disposiciones regulatorias.

"El régimen fitosanitario nacional ha experimentado una profunda evolución normativa, técnica e institucional [...]. Dicha evolución normativa determinó que varias de las resoluciones mencionadas hayan cumplido íntegramente el objeto para el cual fueron dictadas, mientras que otras regulan situaciones transitorias o específicas que han perdido actualidad o cuya regulación fue posteriormente adecuada mediante nuevos instrumentos normativos", ha justificado el Gobierno.

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El Ejecutivo del presidente Javier Milei ha asegurado que la derogación actualiza el Digesto de Normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) gracias a la "sistematización, claridad y accesibilidad del ordenamiento jurídico aplicable".

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