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El Ejército de EEUU desvía dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

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El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este domingo el desvío de dos buques más en el marco del bloqueo naval impuesto contra puertos y costas iraníes, de manera paralela a los ataques lanzados contra el país asiático, que ha respondido contra posiciones estadounidenses en la región.

"Las fuerzas estadounidenses continúan aplicando el bloqueo naval contra Irán", ha subrayado el Mando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense en una publicación en redes en la que afirma que, "a fecha de 19 de julio, el CENTCOM ha desviado a seis buques mercantes y ha inmovilizado a uno para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas", añadiendo así dos barcos desviados al último balance, difundido en la noche del viernes.

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Con múltiples navíos desplegados en aguas regionales, como portaaviones y destructores lanzamisiles, la Armada norteamericana ha desplegado un bloqueo naval contra puertos y costas iraníes en el que, además de las acciones emprendidas contra estos siete buques, también ha abordado para "verificar" que acataba el dictado de Washington un buque sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024.

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