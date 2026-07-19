Venezuela diseña plan para restaurar condiciones ambientales de La Guaira tras terremotos

Caracas, 19 jul (EFE).- El Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela informó este domingo que avanza en el Plan de Remediación Ambiental para el saneamiento integral y reordenamiento de la costa del estado La Guaira, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que una de las técnicas contempladas para este proceso es el de la fitorremediación a través de la siembra de especies vegetales específicas para "propiciar la restauración de las condiciones ambientales de la línea costera".

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Además, sostuvo que habrá una reorganización del territorio desde un enfoque de planificación "consciente" para definir los nuevos usos del espacio y el resguardo de la naturaleza, sin precisar mayores detalles.

El ministerio añadió que el plan contempla la promoción y desarrollo de dinámicas comunitarias y comerciales "adaptadas al respeto y preservación del entorno natural local".

"Las mesas operativas continúan activas en la estructuración de este esquema de saneamiento integral y reordenamiento costero", apuntó.

El viernes, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó que el doble sismo ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En una entrevista al canal estatal VTV, el ministro mostró una lámina donde se detalla que, del total estimado de escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales. Sin embargo, no aclaró si estos datos reflejan los daños a nivel nacional o únicamente los de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

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Rodríguez indicó que hay once sitios en La Guaira clasificados como Centros de Disposición Temporal (CDT), donde se depositan los escombros y se clasifican, según su material, en "peligrosos, reciclables y áridos".

El pasado 29 de junio, el PNUD estimó que los terremotos dejaron cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira. Este estado costero, vecino a Caracas, alberga el principal aeropuerto del país, actualmente inoperativo por daños estructurales.

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Al menos 5.119 personas fallecieron tras los terremotos del pasado 24 de junio, 16.740 resultaron heridas y 17.907 personas quedaron sin vivienda. Además, unos 856 edificios se dañaron, de los cuales 190 colapsaron, según el último balance del Gobierno de Venezuela del sábado. EFE