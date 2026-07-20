Ryanair gana un 34% menos en su primer trimestre por el alza del combustible y pese al aumento de pasajeros

Ryanair registró un beneficio neto de 538 millones de euros durante el primer trimestre del año fiscal 2027, finalizado en junio, lo que supuso una caída del 34% con respecto al mismo periodo del ejercicio previo, lastrado por el alza de los precios del combustible, a pesar de contar con una cobertura del 80% y transportar un 6% más de pasajeros, hasta los 61,3 millones, pero con tarifas un 6% más bajas.

Tal y como ha explicado en un comunicado, los costes operativos aumentaron un 11% al alcanzar los 3.810 millones de euros, ya que el precio del 20% de su combustible de aviación no cubierto se duplicó "con creces".

En concreto, el 80% del combustible de Ryanair está cubierto hasta marzo de 2027 a unos 67 dólares por barril, mientras que el del ejercicio fiscal 2028 está ahora cubierto en un 15% a 85 dólares por barril.

Desde la irlandesa ha destacado que esta política le permite proteger sus beneficios durante la volatilidad de los mercados petroleros y amplía su ventaja en materia de costes frente a todos los demás competidores de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos, la aerolínea facturó un 1% al arranque del nuevo año fiscal, hasta los 4.380 millones de euros, en tanto que las ventas por vuelos regulares descendieron un 1%, por el ya mencionado aumento de tráfico --con un factor de ocupación del 94%-- y bajada de tarifas.

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De cara al ejercicio 2027 completo, Ryanair sigue en camino de crecer un 4% en tráfico y alcanzar los 216 millones de pasajeros, apoyado por una flota de 647 aviones (incluidos los 210 B-8200 'Gamechangers') con un crecimiento del 6% en el primer semestre y del 2% para la segunda mitad de su año.

"Boeing sigue previendo la certificación del Max 10 a finales del verano de 2026 y tiene previsto entregar puntualmente los primeros 15 Max 10 de Ryanair en la primavera de 2027, con 300 de estos aviones de gran eficiencia energética (un 20% menos de combustible y un 20% más de asientos) que se entregarán antes de marzo de 2034", ha destacado la compañía en el comunicado.

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